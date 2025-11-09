Lo Alto: el paisaje de viñedos que te conecta con el terroir

La finca de Casa Lo Alto está considerada como uno de los mejores pagos vitícolas de toda la Comunitat Valenciana. Tiene una extensión de 150 hectáreas: 60 de viñedo, 30 de almendros y otras 60 de monte mediterráneo donde conviven pinos y todo tipo de plantas aromáticas que conforman un singular paisaje que influye de manera directa en los matices que aportan sus uvas a los vinos que elaboran. Su entorno privilegiado (al sur del término municipal de Requena y en el entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel), su altitud (superior a los 750 metros sobre el nivel del mar) y su tipología de suelos, le confieren unas cualidades únicas que permiten que cada cepa, sobre todo aquellas de variedades típicas de la zona como la Tardana, la Bobal o la Garnacha, se expresen en toda su plenitud.

Desde que fue adquirida por el grupo suizo Schenk se ha convertido en una de las joyas de Murviedro. Es ahí donde nacen sus colecciones de vinos premium, aquellos que hablan del paisaje, del terroir y de la tradición vitivinícola de una finca enclavada en un entorno privilegiado. Al margen de sus excelentes colecciones de vinos de autor, LoAlto lidera un interesantísimo proyecto enoturístico que busca acercar a los winelovers al origen de unos vinos que nacen en un paisaje habitado por viñedos singulares.

Todos los días de la semana la bodega permite visitas guiadas (adaptándose al horario de los visitantes) en dos formatos diferentes: Visita Viñedo y Visita Excepcional. La primera comienza en lo alto de la finca, desde donde se contempla el maravilloso paisaje que rodea la propiedad. Tras un paseo por el viñedo para conocer en primera persona las variedades autóctonas de la zona, se muestra todo el proceso de elaboración, incidiendo en la apuesta por la elaboración de vinos de paraje de características únicas. La visita finaliza con una cata de los tres vinos de parcela (Tardana, Garnacha, y Bobal) que ayudan a comprender como es posible degustar un terruño a través de una copa de vino. Esta visita guiada por LoAlto tiene una duración aproximada de 75 minutos y tiene un precio de 12 euros (3 euros en el caso de menores de edad y se les ofrecerá la degustación de un mosto). Por su parte, la Visita Excepcional incluye la visita al viñedo e instalaciones de elaboración una degustación de tres vinos de parcela y dos vinos de paraje acompañados de varios aperitivos. El coste de esta visita es de 25 euros y tiene una duración de 90 minutos. Requiere reserva con una antelación mínima de 48 horas y no admite a menores de edad.

Una de las habitaciones dobles de Casa Lo Alto. / ED

Además de las visitas guiadas a la bodega, viñedos y edificios adyacentes, LoAlto dispone de una vivienda con cinco habitaciones dobles completamente equipadas con sus respectivos baños. Se trata de una casa decorada con todo lujo de detalles y equipada para poder disfrutar de una escapada con encanto en plena naturaleza. De este modo, la bodega también plantea actividades personalizadas para disfrutar de una escapada. La propuesta comprende el uso completo de la casa con sus cinco habitaciones y zonas comunes durante dos noches e incluye catas personalizadas de la mano de los técnicos de la bodega y atenciones gourmet para desconectar de la rutina diaria en un entorno rodeado de calma y naturaleza.

Para poder realizar una visita a LoAlto es imprescindible formalizar la reserva en el link https://casaloalto.com/enoturismo o llamando al teléfono 646 314 016. La bodega ofrece detallada información de su filosofía, sus colecciones de vinos de paraje y de parcela y de sus diferentes propuestas de enoturismo en la página web www.casaloalto.com.