Bodegas Arráez: una visión del enoturismo singular y desenfadada

Aunque ya habían desarrollado un interesante proyecto enoturístico en sus antiguas instalaciones, ubicadas en pleno casco urbano de La Font de la Figuera, ha sido a partir del año 2020, con la inauguración de su nueva bodega, en el paraje Ciscar del término municipal de La Font de la Figuera, cuando Bodegas Arráez se ha convertido en el epicentro del enoturismo más desenfadado. La bodega, fundada a mediados del pasado siglo XX, está actualmente dirigida por la tercera generación de esta saga de vinateros, encarnada por el enólogo Toni Arráez.

El proyecto gira entorno a esa concepción ‘canalla’ que Arráez traslada a sus vinos con un ‘claim’ que resume a la perfección el espíritu de la bodega: ‘vinos para beberse la vida’, una frase que es toda una declaración de intenciones y que ha supuesto un punto de inflexión atrayendo a un perfil de nuevos consumidores que buscan disfrutar del vino de manera distendida y alejada de corsets más tradicionales.

Durante el año la bodega programa diversas actividades personalizadas como la posibilidad de hacer tu propio vino o el ya clásico HalloWine, una experiencia que aúna proyecciones de cortos de terror pensada para los que buscan emociones fuertes. Se trata de actividades pensadas para disfrutar en grupos reducidos y vivir una jornada inolvidable que, en cualquiera de los casos, culmina con una cata maridada con sus mejores vinos.

Las nuevas instalaciones de Bodegas Arráez en el término municipal de La Font de la Figuera. / ED

Además, durante todo el año se ofrecen visitas a sus instalaciones. En este sentido, destaca la visita ‘Sibarita’, que tiene una duración aproximada de una hora y media, aunque suele prolongarse más, sobre todo una vez que los visitantes llegan a la parte final en la sala de cata y la terraza con piscina y se disponen a disfrutar de sus vinos. La aventura comienza revisando el exterior de la nuevas instalaciones, donde el equipo de la bodega explica sus particularidades arquitectónicas, cuyo entramado simula desde el cielo la figura de una botella. Las fachadas son del mismo color de la tierra que la rodea, integrándose al paisaje como un camaleón. Una vez dentro de bodega, el recorrido se inicia en la zona de recepción de la uva, donde se explican los procesos de selección de racimos y uvas. De ahí, el visitante atraviesa la zona de depósitos, un espacio interior de iluminación natural en el que los depósitos de vinificación han sido decorados con obras hechas por el artista valenciano Eduardo Bermejo.

El siguiente punto de la visita se encuentra a tres metros bajo tierra, en un espacio diáfano, de luz tenue y temperatura y humedad constante donde descansan los vinos más expresivos, aquellos que reflejan no solo las cualidades del terruño y la zona, sino también las características de algunas de las variedades de uva autóctonas con las que trabaja Toni Arráez y su equipo de enólogos para producir sus vinos más personales.

Tras visitar la planta de embotellado, el recorrido finaliza en la sala de catas y la terraza anexa, donde los visitantes tienen la oportunidad de catar tres vinos de la bodega acompañados por una selección de embutidos locales mientras se disfruta de la música ambiental y las vistas que ofrece la bodega. Más allá de los packs de experiencias que se ofrecen a lo largo del año, Bodegas Arráez se convierte también en escenario de conciertos y sala de exposiciones, dando así su apoyo a jóvenes artistas y creativos emergentes.

Para poder formalizar las reservas de cualquiera de estas experiencias enoturísticas la bodega cuenta con una página web en la que se desglosa al detalle todo lo que proponen para estas para próximas semanas permitiendo la posibilidad de confirmar reservas de plazas y solicitar presupuesto para las experiencias más personalizadas. En todos los casos, la visita a Bodegas Arráez finaliza con el regalo de una botella de vino y una copa personalizada para que el recuerdo de estas actividades perdure más si cabe en el tiempo.