Bodegas Enguera: una velada de enoturismo rodeada de murciélagos

Premiada por plataformas de prestigio como Verema (que les otorgó hace unos años el premio nacional al mejor proyecto enoturístico), la Noche de Murciélagos de Bodegas Enguera es una de las experiencias más singulares de todas las que se proponen en España. Con más de mil quinientas personas que ya han visitado la bodega valenciana para descubrir esta actividad, que se ha celebrado en más de medio centenar de ocasiones, la Noche de Murciélagos es una iniciativa que no deja indiferente a nadie. Pero ¿en qué consiste esta experiencia?

La bodega inició hace más de una década un plan de conservación de murciélagos para controlar la plaga de la polilla del racimo en sus viñedos por medio de la colocación de cajas refugio. En un inicio este proyecto estaba englobado en las medidas que aplicaba la bodega a sus viñedos para implantar prácticas que permitiesen combatir plagas y enfermedades del viñedo bajo pautas ecológicas que garantizasen preservar el ecosistema del territorio donde cultivan sus viñedos. Con el tiempo, cada noche cientos de murciélagos sobrevolaban las parcelas de la finca familiar ofreciendo un espectáculo realmente singular, lo que llevó a sus propietarios a plantear un proyecto enoturístico a partir del trabajo realizado para recuperar estos mamíferos alados. Cristina Núñez, bióloga especializada en murciélagos, es en la actualidad la encargada de guiarte en esta experiencia en la que descubrirás por qué este animal tan arraigado a la terreta es tan importante para la naturaleza y para el hombre. Por supuesto, el vino no puede faltar, tras la charla de Cristina podrás degustar tortas enguerinas y tapas tradicionales acompañados de los ‘Aliats’, una colección de vinos que son el homenaje perfecto a sus aliados los murciélagos.

Bodegas Enguera fue fundada a finales del pasado siglo XX por Pedro Pérez Pardo. / ED

La Noche de Murciélagos de Bodegas Enguera se celebra únicamente en la época de cría de los murciélagos (normalmente entre los meses de abril a septiembre) en días fijos establecidos por la bodega, normalmente tres o cuatro viernes al mes. Al margen de esta singular experiencia enoturística, Bodegas Enguera ofrece una visita que podríamos considerar de tipo ‘clásica’, aunque en este caso en un formato más personal y cercano. De la mano de uno de los miembros de la familia se plantea un recorrido por los viñedos de la finca para, a continuación, adentrarse en el proceso de elaboración del vino en sus instalaciones, con especial atención a los proyectos medioambientales y de sostenibilidad desarrollados a través de ‘Enguera Planet’. La visita concluye con una cata comentada con algunos de los mejores vinos que se elaboran en la actualidad.

Bodegas Enguera fue fundada a finales del pasado siglo XX por Pedro Pérez Pardo y en la actualidad cuenta con todo el cultivo certificado como ecológico (fueron pioneros en la zona). A partir de las 200 hectáreas de viñedo repartidas entre los términos de Fontanars dels Alforins y Enguera elaboran vinos de autor que expresan la singularidad de esta zona de la DO Valencia, entre ellos la ya citada colección ‘Aliats’, la gama ‘Finca Enguera’, los exclusivos ‘Megala’ y ‘Sueño de Megala’ o el ‘Verdil de Gel’, único vino de hielo en el mundo elaborado con la variedad Verdil, autóctona de la zona de Terres dels Alforins.

Para disfrutar de la Noche de Murciélagos o realizar una visita guiada a la bodega es imprescindible formalizar la reserva previa en https://bodegasenguera.com/experiencias/. Los precios van de los 15 euros para la visita estándar a los 22 de la Noche de Murciélagos. Ambas experiencias son de carácter familiar y permiten también la participación de menores (exceptuando las catas de vinos). En este caso los precios oscilan entre los 8 y 9 euros para menores de entre 5 a 17 años.