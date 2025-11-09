Chozas Carrascal: vinos y cavas de altitud... Enoturismo de altura

Visitar la finca Chozas Carrascal en el término de Requena es adentrarse en el concepto de Pago. La bodega es fruto del sueño hecho realidad de la familia López-Peidro, una finca enclavada en un entorno único, en la pedanía de San Antonio de Requena, configurado al más puro estilo de los châteaux franceses, con las parcelas de viñedos rodeando la bodega. Es una de las poco más de treinta bodegas en toda España que cuentan con su propia denominación de origen, el Pago Chozas Carrascal y es, además, una de las escasísimas firmas que pueden elaborar sus vinos y cavas con la certificación de tres denominaciones de origen diferentes, la ya citada DO Pago Chozas Carrascal, la DO Utiel-Requena y la DO Cava.

La visita a Chozas Carrascal arranca con un paseo entre viñedos, contemplando las diferentes parcelas que rodean la bodega. Durante el recorrido se pueden distinguir las once variedades de uva que se cultivan en la finca. Tras el paseo por el campo llega el momento de conocer paso a paso el proceso de vinificación. Durante la visita se puede contemplar la zona de recepción de uvas y los diferentes depósitos en los que el mosto realiza el proceso de fermentación. La siguiente parada tiene lugar en la sala de crianza, posiblemente el lugar con mayor calma de todo el recinto. A través del pasadizo de crianza en botella se descubre otro de los lugares con encanto de la bodega, donde se muestra el interesante proceso de elaboración del cava. Para concluir, el jardín de las variedades se presenta como antesala de la antigua bodega, construida en 1870 y que conserva aún los antiguos depósitos donde se elaboraban los vinos.

El mirador de Chozas Carrascal. / ED

Mención aparte merecen el mirador y el museo de etiquetas de vino, un proyecto que nace del empeño del valenciano Aurelio Vicente Abad, quien ha cedido a la bodega su colección física de etiquetas (con más de 350.000 unidades procedentes de todos los rincones del planeta) y ha colaborado de manera activa con el desarrollo de la aplicación virtual del museo, en la que se puede conocer la imagen de más de millón y medio de etiquetas de vinos de todo el mundo. El museo de etiquetas de vino se ubica en el enclave más emblemático de la bodega, el mirador de Chozas Carrascal, un espacio diáfano con unas vistas que permiten contemplar la panorámica de las decenas de parcelas diferentes que configuran el principal patrimonio de la bodega.

Más allá de la visita a este pequeño château emplazado en el corazón de la DO Utiel-Requena, Chozas Carrascal celebra durante el año diferentes actividades, muchas de ellas dirigidas especialmente a su ‘Club de Amigos’, como presentaciones de nuevas añadas, talleres prácticos sobre distintos procesos del vino o eventos de carácter más desenfadado como la Fiesta de la Vendimia. Además, en las instalaciones de la bodega pueden celebrarse eventos privados.

La bodega Chozas Carrascal es visitable, bajo reserva previa, todos los días del año. Además del recorrido por los viñedos, la zona de elaboración y crianza y la casa solariega, la visita incluye una cata de cuatro vinos y el aceite de oliva virgen extra Mirall de la Terra, producido a partir de los olivos cultivados en la finca y una botella de vino de regalo. Para obtener más información y reservar plazas se puede llamar al número de teléfono 963 410 395 o enviar un correo electrónico a enoturismo@chozascarrascal.es.