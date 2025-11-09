Cooperativa de Viver: cuando el enoturismo se torna en agroturismo

Para la Cooperativa de Viver, referente del sector agroalimentario en la provincia de Castellón, el enoturismo es un concepto que se les queda corto, por lo que la celebración del Día Internacional del Enoturismo es un momento perfecto para festejar no solo todo lo bueno que ofrece la entidad en materia de vinos, sino también en lo que respecta a otros cultivos, como el olivo, la nuez o la almendra.

Ubicada en el corazón de la IGP Castelló, la entidad ha desarrollado un proyecto para dar valor al territorio que va más allá del concepto del enoturismo para convertirse en una propuesta global de ‘agroturismo’. Y es que el compromiso de la cooperativa con su entorno viene de hace más de un siglo, cuando se fundó ‘La defensora de Viver’, una cooperativa que comenzó su andadura con la oliva como protagonista. Después de más de un siglo, la bodega es modelo de gestión, permitiendo a sus socios incrementar sensiblemente la renta que perciben por sus cosechas, logrando además que aumente la calidad de la materia prima para elaborar vinos puros y con personalidad propia que reflejan la esencia de una tierra con siglos de tradición vitivinícola.

La entidad trabaja de manera intensa durante los últimos años para dinamizar un concepto que va más allá del enoturismo, ampliando el concepto a otros productos y agrupando todo en el concepto de agroturismo. Ahora, Viver propone actividades todo el año para visibilizar el fruto de otros cultivos como la nuez, con la Feria de la Nuez y la Almendra, programada para el próximo 16 de noviembre. Se trata de un evento gratuito que se celebrará de 10:30 a 14:30 horas en el espacio NaturViver, muy próximo a la cooperativa. La jornada marca el arranque de la temporada y ofrecerá frutos secos de proximidad a precio especial, actividades divulgativas y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Feria de la Nuez y la Almendra de la Cooperativa de Viver. / ED

El programa incluye una cata de nueces para reconocer matices de calidad y territorio, un showcooking de recetas rápidas elaboradas con nueces y almendras, un espacio gastronómico con almuerzo maridado con los vinos de la cooperativa y zona infantil con manualidades. La actividad se plantea como un punto de encuentro entre productores y consumidores para reforzar el vínculo entre el campo y la mesa, y compartir con el público una forma de producir alineada con la agricultura digna, la salud y la sostenibilidad.

Al margen de esta experiencia, la entidad programa durante todo el año un buen número de actividades. Así, ‘Un paseo con lágrima’ se presenta como una inmersión al mundo del aceite con una visita a los cultivos de olivos de la zona y la almazara donde la aceituna se transforma en aceite. La jornada culmina con una cata de aceites de oliva virgen extra y un almuerzo con productos típicos de la comarca del Alto Palancia. En ‘La Piel de la Vid’ permite al visitante recorrer los viñedos rodeados de naturaleza en un emplazamiento que ofrece magníficas vistas y disfrutar de un almuerzo después de jugar a reconocer los diferentes aromas del vino. Ambas actividades están disponibles, previa reserva en www.cooperativaviver.es, durante todo el año. ‘Donde nace el Oro líquido’ o el ‘Almuerzo entre viñas’ son otras de las actividades disponibles durante todo el año previa reserva junto a ‘Viver Wine Fest’, la ‘Fiesta del Aceite Nuevo’ o los ‘Tardeos de la Coop’.

Desde su página web la Cooperativa de Viver ofrece información puntual sobre las experiencias de agroturismo que organiza en cada momento del año. Para participar en cualquiera de ellas es imprescindible reservar previamente a través de www.cooperativaviver.es o llamando al número de teléfono 662 643 793, donde se puede obtener más información y detalles sobre las experiencias que propone la Cooperativa de Viver durante todo el año.