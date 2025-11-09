Vinya Alforí: un paseo por el Peller que resume dos siglos de historia del vino valenciano

Vinya Alforí se ha convertido en un destino esencial para los amantes del vino que buscan una experiencia completa y memorable. La propuesta de la bodega en lo referente al enoturismo no se resume en una cata convencional. Los visitantes tienen la oportunidad de recorrer los viñedos, sentir la tierra y el ambiente que nutre cada uva, mientras degustan vinos directamente en el entorno que los vio nacer. Este enfoque invita a una conexión profunda con la naturaleza y permite comprender el vínculo entre la tierra y el vino.

La bodega se ubica en el centro de la finca Cal Peller, si bien hasta finales del siglo XIX se elaboró vino en el ‘Cubet de Cal Peller’, situada a 100 metros al oeste de la bodega actual. Esta tipología de bodegas subterráneas con tinajas de barro o ‘Cellers Vells’ era habitual en la mayoría de heredades dels Alforins, siguiendo la tradición de la cultura ibérica y romana. Posteriormente en el año 1948 se empieza a construir el edificio donde se sitúa la bodega actual. La finalización de la obra sería en 1950, con la elaboración de la primera cosecha el mismo año, y siguiendo con actividad ininterrumpida hasta el año 1983. Ya en 2015 se decide retomar la actividad de la bodega, con el objetivo de producir vinos de calidad y embotellados a partir de una cuidadosa viticultura.

Bajo la tutela de Vicent Francés, Vinya Alforí ha completado una interesante propuesta de vinos que resumen en cada botella la importancia de las orientaciones de sus parcelas, la edad de sus viñas y los métodos tradicionales de elaboración, que nos retrotraen a los vinos que ya elaboraban nuestros antepasados. Cada uno de sus seis vinos son la expresión auténtica de su entorno y del clima mediterráneo que caracteriza la región. Los tintos de la bodega se destacan por su elegancia y profundidad, mientras que los blancos ofrecen una frescura y complejidad aromática que deleitan a quien los prueba. Esta diversidad de matices y sabores es el resultado de un proceso de elaboración que combina métodos tradicionales con técnicas contemporáneas, respetando siempre la tierra y sus recursos y trasladando a la copa los matices de un territorio que se bebe.

La firma ha llevado a cabo una rehabilitación de la casa solariega. / V.A.

La apuesta por el enoturismo ha ganado magnitud después de una minuciosa rehabilitación de la antigua casa solariega y la bodega que se ubica en el centro de la finca. Las catas inmersivas que se plantean en cada una de las experiencias son la ocasión perfecta para disfrutar de una jornada entre viñedos, rodeados del encanto de Fontanars dels Alforins, descubriendo el vino de una manera que va más allá del simple paladar. Además, los responsables de la firma trabajan en el desarrollo de otro tipo de eventos con los que buscan que cada visitante sienta en primera persona la esencia de uno de los parajes vitícolas más bellos de toda la Comunitat Valenciana sin renunciar a la exclusividad de unas instalaciones diseñadas para impregnarse de toda la cultura del vino del valle de Alforins.

Si tienes interés de mantenerte al tanto de esta singular propuesta puedes hacerlo a través de sus redes sociales y en su sitio web, donde podrás conocer más sobre esta experiencia enoturística incomparable. Actualmente, en la bodega se propone un formato de visita disponible todos los sábados por la mañana, si bien existe la opción de realizar visitas personalizadas contactando a través del correo electrónico reservas@vinyaalfori.es.