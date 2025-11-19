Nuevas cuvées, grandes reservas... El Cava de Requena celebra su 10ª Feria en València

Nuevas cuvées, grandes reservas, seductores rosados y sostenibles cavas ecológicos… La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena aprovechará la celebración de la Feria del Cava Valenciano para presentar a miles de visitantes sus novedades para una campaña navideña que se prevé de nuevo crucial para el sector cavista requenense. Y es que esta décima edición (no se celebró en 2020 y 2021 a causa de la pandemia, y el año pasado la feria dejó paso a un evento solidario que logró recaudar 20.000 euros para las víctimas de la dana) llega probablemente en el mejor momento para las siete bodegas que forman parte del colectivo, que parecen haber alcanzado su punto álgido elaborando cavas de gran expresión, largas crianzas y notable capacidad de guarda gracias a la altitud y el clima específico de la zona donde se cultivan sus uvas y, porqué no decirlo, al buen hacer de un grupo de enólogos que interpretan como pocos lo que ofrece el viñedo de Requena.

Pago de Tharsys estrenará en el certamen su nueva colección de cavas Alegría, Chozas Carrascal descorchará las primeras botellas del Roxanne Rosé, Cavas Marevia presentará la gama Gran Cuvée, Dominio de la Vega apostará por su línea de ecológicos, Coviñas por sus cavas más gastronómicos, Bodegas Hispano+Suizas estrenará sus nuevas añadas recién degolladas y Torre Oria acercará sus grandes clásicos. Todo para conmemorar diez años de brindis en uno de los recintos mágicos de la ciudad de València, el Mercado de Colón, un lugar que se ha convertido en ‘hogar’ de los cavistas de Requena desde que en 2013 se celebrase allí la primera edición de la Feria del Cava Valenciano. En aquel momento, las cifras de botellas vendidas por las siete bodegas apenas superaban los tres millones, cifra que se ha multiplicado por cinco en poco más de una década. El evento nació con la vocación de dar a conocer a los valencianos en un marco tan imponente como el del Mercado de Colón sus mejores cuvées, y después de diez ediciones ya está considerado como el arranque ‘oficioso’ de las navidades para los miles de valencianos y foráneos que asisten a la cita.

El certamen comienza a las 19:00 horas del viernes 21 de noviembre y se prolongará hasta las 15:00 horas del domingo 23. La cita funciona con un sistema de tickets que se ofrecen en dos formatos. El ticket simple de 20 euros incluye dos consumiciones de cava de guarda, dos de cava premium y una de gastronomía; además de una copa serigrafiada que queda en propiedad del usuario y un práctico porta-copas. Por su parte, el ticket dúo de 30 euros está pensado para compartir, ya que incluye tres consumiciones de cava, tres de cava premium, dos de gastronomía y dos copas con sus respectivos porta-copas.

Los cavas que podrás degustar en la feria:

Hispano+Suizas descorcha los cavas mejor valorados

Reconozco que ya he perdido la cuenta de todas las veces en las que uno de los cavas de Bodegas Hispano+Suizas se ha colgado el título de Mejor Cava de España por alguna de las guías de prestigio en nuestro país. Raro es el año en el que el Tantum Ergo Rosé no recibe este título. Este año no ha sido una excepción, ya que la Asociación de Escritores y Periodistas Españoles del Vino (AEPEV) lo han vuelto a colocar en lo más alto del firmamento de los cavas españoles. Lo mismo ha sucedido este año con el TantumErgo Exclusive, un cava de larguísima crianza en rima (un mínimo de diez años) que se elabora con uvas de la variedad Chardonnay solo en aquellas añadas en las que la calidad de la cosecha justifica su producción y que únicamente se presenta en formato magnum.

Los cavas que se elaboran en Bodegas Hispano+Suizas se encuentran entre los mejor valorados de toda España. / Levante-EMV

Cavas Marevia presenta su colección de Gran Cuvée

Cavas Marevia, la bodega dirigida por la familia Hevia que apuesta por la frescura y la autenticidad en todas sus elaboraciones da un paso más con el lanzamiento de Gran Cuvée, su nueva marca de cavas premium. Una propuesta que une la tradición del cava con el arte contemporáneo, y que nace con dos versiones: Brut y Brut Rosé.

Nueva gama Gran Cuvée. / Levante-EMV

El Marevia GranCuvée Brut blanco se elabora con uvas de Macabeo y Chardonnay y destaca por su perfil fresco y versátil. Una invitación a brindar tanto en un aperitivo improvisado como en una gran ocasión. Por su parte, el Brut Rosé se hace exclusivamente con uvas de la variedad Garnacha y se muestra vibrante, frutal y con un punto de osadía. El lado más seductor de la nueva gama. En ambos casos se elaboran con uvas seleccionadas de las mejores parcelas de Requena cultivadas bajo pautas ecológicas.

Dominio de la Vega llevará sus cavas más sostenibles

Entre sus hitos más destacados, Dominio de la Vega ha sido la primera firma valenciana en elaborar únicamente cavas de larga crianza (aquellos que requieren un mayor tiempo de crianza en rima). De entre su amplia gama destacan el DV Brut Reserva Especial (considerado como el mejor cava de España en dos ocasiones), el DV Brut Reserva Rosé, el Cuvée Prestige (un brut nature reserva 100% Chardonnay) o el Cerro Tocón, este último un cava blanco hecho con la técnica de los blanc de noirs y elaborado con uvas de la variedad Pinot Noir.

Además del DVBrut Reserva Especial, la firma presenta en la feria sus espumosos ecológicos Nº 1, Nº 11 y Nº 23 / Levante-EMV

Coviñas mantiene las armonías gastronómicas con ‘Aula’

Coviñas ha sido la primera cooperativa valenciana en formar parte del grupo de bodegas certificadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava. En la actualidad elaboran espumosos bajo el método tradicional de segunda fermentación en botella bajo dos sellos bien diferenciados: por un lado la gama Enterizo cuenta con tres referencias diferentes que están dirigidas al canal de la alimentación; y por otro Aula, un sello con el que la firma valenciana se dirige al sector de la hostelería.

La gama de Cavas de Coviñas tiene un perfil muy gastronómico. / Levante-EMV

Chozas Carrascal le da un ‘hermano rosé’ al cava Roxanne

Especializada en vinos y cavas de alta gama elaborados en una singular finca en la pedanía requenense de San Antonio, Chozas Carrascal llega a la décima edición de la Feria del Cava Valenciano con una de las grandes novedades del certamen, ya que la familia López Peidro ha decidido darle un ‘hermano’ a su cava Roxanne, el espumoso más fresco y jovial de la colección de cavas de la firma requenense.

Chozas Carrascal estrena un rosé. / Levante-EMV

Pago de Tharsys le pone ‘Alegría’ a la décima Feria del Cava Valenciano

Otra de las bodegas que llega este año a la Feria del Cava del Mercado de Colón con importante novedades es Pago de Tharsys. La bodega fundada por Vicente García (considerado el padre del cava valenciano) se presenta en la cita con una nueva colección de cavas. Se trata de la gama Alegría, un sello con el que la bodega ya elaboraba un interesante cava dulce que ahora han decidido renovar incorporando nuevas versiones. Así, Alegría es ahora una familia de espumosos de segunda fermentación en botella en la que se incluyen, además del ya citado Dulce, elaborado con uvas de Chardonnay, cuatro referencias más.

Pago de Tharsys presenta en la feria su nueva gama de cavas Alegría. / Rebeca Garcia Gonzalez

