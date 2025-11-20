Altitud y terruño marcan una viña que da pie a cavas de gran capacidad de guarda

La tradición cavista en Requena se remonta a los inicios del siglo XX, cuando comenzaron a realizarse las primeras elaboraciones experimentales de vinos espumosos con el método tradicional de segunda fermentación en botella, si bien no sería hasta la década de los años ochenta cuando comenzaron a producirse las primeras botellas de cava a nivel comercial en la entonces recién nacida Torre Oria, embrión de un sector que ha dinamizado de manera exponencial la economía de este municipio.

Fue precisamente Torre Oria la primera que tuvo que luchar contra el Consejo Regulador del Cava, que en su reglamento inicial excluyó a Requena de los territorios amparados por el organismo, hasta que los tribunales terminaron por dar la razón a la bodega requenense en 1992. Años después, en 2013 y tras la creación de otras ocho bodegas elaboradoras nacía la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, entidad que desde ese momento ha capitalizado todas las iniciativas de los cavistas para promocionar sus productos y defender sus intereses comunes.

Hablar de cava en Requena es hablar de un paraíso para el cultivo de la vid destinada a estos espumosos. El de Requena es el termino municipal con mayor altitud de toda la DO Cava, un parámetro que marca la personalidad de unos cavas diferentes y diferenciables del resto de espumosos del país, ya que esa altitud (con una media de 750 metros sobre el nivel del mar) define un clima seco y con importantes diferencias térmicas entre el día y la noche que permiten una maduración perfecta del viñedo y dan pie a la elaboración de cavas con excelente acidez y gran capacidad de guarda. Ese clima seco, la altitud, y unos suelos pobres y predominantemente calizos influyen también a la hora de recurrir a prácticas ecológicas en el cultivo. Así, Requena es, dentro de la DO Cava, el principal elaborador de cavas con certificado ecológico.

La variedad de uva Macabeo es la más extendida en el viñedo de Requena. Considerada como una uva típica de la zona, concentra más de la mitad de la extensión. Junto a esta casta, la otra uva blanca que reina en Requena es la Chardonnay, típica de la zona de Champagne y perfectamente aclimatada a la zona. Por lo que respecta a las variedades tintas Garnacha y Pinot Noir comparten protagonismo en las casi cuatro mil hectáreas de viñedo dedicadas al cava en el término municipal de Requena.