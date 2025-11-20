Chozas Carrascal le da un ‘hermano’ en versión ‘rosé’ al cava Roxanne

Especializada en vinos y cavas de alta gama elaborados en una singular finca en la pedanía requenense de San Antonio, Chozas Carrascal llega a la décima edición de la Feria del Cava Valenciano con una de las grandes novedades del certamen, ya que la familia López Peidro ha decidido darle un ‘hermano’ a su cava Roxanne, el espumoso más fresco y jovial de la colección de cavas de la firma requenense. Es, además, la primera incursión de la bodega en el mundo de los espumosos rosados, y lo hacen con un cava de altas prestaciones elaborado de manera exclusiva con uvas de la variedad Garnacha.

Roxanne Rosé se presenta como una propuesta desenfadada para disfrutar en cualquier ocasión. Se trata de un cava de guarda (con un mínimo de nueve meses de crianza en botella) elaborado con uvas cultivadas bajo pautas ecológicas en la misma finca. Sale al mercado con el sello Brut, lo que ya avanza una expresividad fuera de lo común. Su fina y persistente burbuja, su aspecto delicado de color rosa pálido, sus intensos aromas de frutas rojas como la frambuesa, sus sutiles notas de bollería y su fondo goloso avanzan un paso por boca denso y aterciopelado, con el carbónico muy bien integrado y una notable persistencia.

El nuevo Roxanne Brut Rosé podrá degustarse durante todo el fin de semana en la Feria del Cava Valenciano junto al resto de referencias que elabora Chozas Carrascal; el Roxanne Brut, sin duda el más fresco y frutal de toda la colección de espumosos; el singularísimo Unique (un cava reserva Brut Nature elaborado a partir de una base de Chardonnay y un pequeño porcentaje de Macabeo), y el extraordinario Eterno, un cava Gran Reserva elaborado a partir de las uvas de una parcela concreta de la finca de uvas de Chardonnay que tiene una crianza en rima de al menos 48 meses. Se trata de un cava que se etiqueta con el sello Brut Nature, lo que garantiza la máxima expresión de la uva, ya que no se adiciona ningún tipo de azúcar en el degüelle final.

Chozas Carrascal es una de las pocas bodegas que pueden presumir de estar acreditadas en tres denominaciones de origen diferentes: DO Utiel-Requena, DO Cava y DO Pago Chozas Carrascal, esta última la más alta categoría de vinos, que únicamente se concede a fincas que, por su singularidad, son capaces de crear vinos y cavas diferentes al resto.

Dirigida por la segunda generación de la familia, encarnada en los hermanos Julián y María José, la bodega sigue sumando reconocimientos en las principales guías de todo el mundo. El primero se formó como enólogo y es el responsable de la elaboración de los vinos y cavas. Su hermana María José es la cara visible de la bodega y se ocupa de la gestión, marketing y comercialización.