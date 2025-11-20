Coviñas mantiene su apuesta por las armonías gastronómicas con ‘Aula’

Coviñas ha sido la primera cooperativa valenciana en formar parte del grupo de bodegas certificadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava. En la actualidad elaboran espumosos bajo el método tradicional de segunda fermentación en botella bajo dos sellos bien diferenciados: por un lado la gama Enterizo cuenta con tres referencias diferentes que están dirigidas al canal de la alimentación; y por otro Aula, un sello con el que la firma valenciana se dirige al sector de la hostelería.

Aula es el resultado de la experiencia y el saber hacer de varias generaciones que conforman la entidad. Reivindica los cultivos sostenibles, el trabajo en sincronía con la naturaleza, respetando sus ciclos, valorando su diversidad y creando un Aula de conocimiento que debemos saber, respetar y cuidar. Se compone de cinco referencias distintas en función de su contenido en azúcar y el tiempo de crianza en rima. Son cuatro espumosos blancos (semi-seco, brut, brut nature y reserva brut nature) y un rosado tipo brut que se elaboran a partir de las uvas de Macabeo y Chardonnay en el caso de los blancos y Garnacha en el caso del rosado que cultivan los viticultores asociados a la entidad en el término de Requena. Los cavas Aula nacen con vocación gastronómica, especialmente el Aula Brut Nature Reserva, un espumoso de larguísima crianza en rima, rico en matices, versátil, de excelente acidez y notable cremosidad en boca gracias a la perfecta integración del carbónico durante el periodo de crianza. Excelente conductor de sabores, este cava es un perfecto compañero de viaje en todo tipo de platos y resulta tan versátil que puede acompañar una comida de principio a fin armonizando todo tipo de propuestas gastronómicas.

Entidad cooperativa con sede en Requena, Coviñas aglutina las cosechas de diez cooperativas de la comarca, o lo que es lo mismo, el esfuerzo de las tres mil familias que día tras día trabajan en las miles de hectáreas de viñedo que aportan a la entidad. Con sesenta años de trayectoria, la compañía se ha convertido en el principal productor de vino embotellado en la Denominación de Origen Utiel-Requena y uno de los principales motores socioeconómicos de la comarca.

Durante este fin de semana la compañía descorchará cientos de botellas para que los amantes de los cavas de autor puedan descubrir la finura y frescura de unos espumosos de perfil gastronómico.