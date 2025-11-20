Gastronomía de autor para armonizar cavas de alta expresión

Los elaboradores de Cava de Requena no estarán solos en esta décima edición de la Feria del Cava Valenciano. Como viene sucediendo desde su primera edición, los mercaderes y restauradores del Mercado de Colón compartirán espacio en el recinto con las siete bodegas requenenses para ofrecer a los visitantes una buena muestra de sus mejores propuestas gastronómicas.

Los espacios Mi Cub y Las Cervezas del Mercado seguirán apostando un año más por propuestas elaboradas con productos de proximidad en formato montadito y pincho, con especialidades como su afamada ensaladilla rusa, la titaina del Cabañal o la apetecible croqueta de jamón ibérico. También Suc de Lluna y Casa de la Orxata se decantarán por bocados elaborados con productos 100 % ecológicos. No faltarán los jamones, quesos y otros productos de charcutería premium de Manglano, ni los mariscos y ostras de Martín&Mary.

Las propuestas más exóticas vendrán de la mano de Ma Khin Café y su cocina de fusión asiática, mientras que Pantalán 5 pondrá el punto ‘carnívoro’ con una selección de tapas calientes en formato ‘pepito’ con carnes cocinadas en el momento.

Los visitantes que adquieran los tickets de degustación de cava encontrarán un cupón para canjear por una de estas propuestas gastronómicas. Además, los propios stands de gastronomía ofrecerán tapas y pinchos en venta directa.

De este modo, un año más el mercado gourmet gastronómico del centro de València se postula como el mejor aliado para disfrutar de los cavas de alta expresión que se elaboran en Requena armonizados con una propuesta gastronómica que ensalzará los sabores de ambos en un evento que, sin duda, saciará los paladares de los miles de visitantes que durante todo el fin de semana visiten la Feria del Cava Valenciano.