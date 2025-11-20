Hispano+Suizas descorcha los cavas mejor valorados por la crítica española

Reconozco que ya he perdido la cuenta de todas las veces en las que uno de los cavas de Bodegas Hispano+Suizas se ha colgado el título de Mejor Cava de España por alguna de las guías de prestigio en nuestro país. Raro es el año en el que el Tantum Ergo Rosé no recibe este título. Este año no ha sido una excepción, ya que la Asociación de Escritores y Periodistas Españoles del Vino (AEPEV) lo han vuelto a colocar en lo más alto del firmamento de los cavas españoles. El título viene refrendado además por las altísimas puntuaciones que ha recibido en diferentes guías: 97 en la SeVi, 94+ en la WineUp, 92 en la Gourmets y 91 en la Peñín. Tantum Ergo Rosé es un delicado cava de perfil afrancesado que se elabora a partir de las mejores uvas de Pinot Noir de las parcelas que rodean la bodega.

Lo mismo ha sucedido este año con el Tantum Ergo Exclusive, un cava de larguísima crianza en rima (un mínimo de diez años) que se elabora con uvas de la variedad Chardonnay solo en aquellas añadas en las que la calidad de la cosecha justifica su producción y que únicamente se presenta en formato magnum. Este 2025 ha sido considerado como el Mejor Cava de España no solo para la crítica española (en este caso los premios Verema y la guía WineUp que dirige el manchego Joaquín Parra), sino también para prescriptores internacionales como Tim Atkin, quien lo ha elevado a la categoría de mejor espumoso del año en España.

Oferta variada de cava en València

La Feria del Cava Valenciano que se celebra durante todo este fin de semana en el Mercado de Colón de València será el mejor marco para volver a reencontrarse con estos exclusivos cavas nacidos de los mejores pagos de Requena. La bodega acercará a los visitantes, además de los ya citados, las nuevas añadas del clásico Tantum Ergo, un Blanc de Noir elaborado con uvas de Pinot Noir y Chardonnay; y el Tantum Ergo Vintage, una de las referencias que resumen la personalidad y buen hacer de Pablo Ossorio y Rafael Navarro, propietarios de la bodega de Requena.