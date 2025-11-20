Pago de Tharsys le pone ‘Alegría’ a la décima Feria del Cava Valenciano

Otra de las bodegas que llega este año a la Feria del Cava del Mercado de Colón con importante novedades es Pago de Tharsys. La bodega fundada por Vicente García (considerado el padre del cava valenciano) se presenta en la cita con una nueva colección de cavas. Se trata de la gama Alegría, un sello con el que la bodega ya elaboraba un interesante cava dulce que ahora han decidido renovar incorporando nuevas versiones. Así, Alegría es ahora una familia de espumosos de segunda fermentación en botella en la que se incluyen, además del ya citado Dulce, elaborado con uvas de Chardonnay, cuatro referencias más.

Se trata de cuatro cavas que nacen de viñedos de Macabeo cultivados bajo pautas ecológicas interpretados de cuatro formas diferentes. Dos de estas referencias son cavas con un mínimo de doce meses de crianza en rima, que se presentan en versión Brut y Brut Nature respectivamente. Los otros dos salen al mercado con el marchamo de cava reserva (con un mínimo de dieciocho meses de crianza) y, al igual que los anteriores, se presentan también en versión Brut y Brut Nature.

Nuevas cuvées de sus clásicos

Pago de Tharsys aprovechará su presencia en el evento del Mercado de Colón para presentar sus nuevas cuvées. Referencias como la gama Millésime o la colección de Gorgonas (con sus inconfundibles etiquetas cerámicas) seguirán siendo los más reclamados por los amantes del cava. La bodega también descorchará en su stand algunas botellas de sus espumosos más singulares, verdaderas ‘rarezas’ en edición limitada como el Millésime Barrica Brut Nature, el Pago de Tharsys Gran Reserva o el exclusivo Tharsys X, un Brut Nature elaborado con uvas de la variedad Xarel-lo del que apenas se producen 800 botellas en aquellas añadas sobre la que los técnicos consideran que reúnen cualidades fuera de lo común.

Con más de dos décadas de trayectoria, Pago de Tharsys, que acaba de obtener la certificación de su propia denominación de origen, es una de las bodegas más sensibilizadas con el respeto al entorno, la ecología y las prácticas tradicionales para la elaboración de sus vinos y cavas.