Bodega La Viña: El motor que impulsa a toda una comarca

Ochenta años contemplan la trayectoria de Bodega La Viña, entidad nacida en 1945 que se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los principales productores de vinos de la Comunitat Valenciana y motor socio-económico en su área de influencia. Integrada en la división de bodegas de la comercializadora agraria Anecoop y considerada entre las treinta mejores bodegas de todo el mundo, La Viña es responsable de vinos muy bien valorados por consumidores y profesionales como la colección Venta del Puerto, la gama Icono, los Juan de Juanes o más recientemente Los Escribanos y El Enhebro.

Durante las últimas campañas, y de la mano de un equipo de profesionales dirigidos por el Director Técnico Jorge Caus, la bodega ha implementado un método de selección en vendimia que prima aquellas parcelas singulares con las que se elaboran sus mejores referencias. El tinto Los Escribanos cristalizó en vino hace algunos años todo ese trabajo realizado que ha requerido del compromiso de los cientos de viticultores que, campaña tras campaña, aportan sus cosechas de uva a la entidad. Los Escribanos, elaborado con las uvas procedentes de algunas de las parcelas más singulares del valle de Alforins, ha supuesto un soplo de aire fresco gracias a las magníficas críticas y puntuaciones recibidas en sus primeras añadas,entre ellas las del influyente prescriptor estadounidense Robert Parker, que lo ha valorado como uno de los mejores vinos de todo el arco mediterráneo.

La Viña ha implementado un método de selección en vendimia que prima las parcelas singulares con la que elabora sus mejores referencias. / ED

Pero si hay un sello con el que Bodega La Viña ha conquistado a los consumidores de vino más exigentes ese es, sin duda, Venta del Puerto, una colección de dos vinos en los que los plazos de crianza y el tipo de barricas de roble empleadas son los que definen el perfil de cada uno. Si bien en ambos casos se trata de vinos hechos con uvas de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah; en el Venta del Puerto N.º 18 los plazos de crianza son superiores (18 meses) y el roble de las barricas es francés; mientras que en el caso del N.º 12 las barricas empleadas para la crianza son de roble americano y su plazo de crianza no supera los doce meses. Con motivo de los 20 años de la primera añada, la bodega lanzó hace poco más de un año el blanco Venta del Puerto N.º 5, un vino gastronómico con una breve crianza de cinco meses.

Otro de los sellos de calidad que comercializa La Viña es Icono, bajo el que se producen los monovarietales más expresivos de la bodega (aunque hace algunas añadas se lanzó también el Icono Selección, en este caso un vino con un coupage de cinco uvas tintas). De entre los monovarietales, el blanco de Chardonnay es uno de los más consumidos. Se elabora exclusivamente con esta uva que tan bien se adapta al clima y suelo de Terres dels Alforins. La familia de vinos Icono se completa en la actualidad con dos tintos monovarietales, uno elaborado con uvas de Merlot y otro con uvas de Cabernet Sauvignon.

Bodega La Viña ofrece diferentes tipos de visita en su proyecto de enoturismo. / ED

Destacar también la colección Juan de Juanes, una línea de vinos que se estructura en tres categorías: Vendimia Oro, Plata y Bronce. La línea Vendimia Oro incluye un tinto de Syrah, Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon con catorce meses de crianza en barrica de roble y un blanco de Chardonnay fermentado en barrica. Por su parte, Vendimia Plata reúne tres referencias distintas, todas monovarietales (Tempranillo, Cabernet Franc y Petit Verdot) y con una crianza de nueve meses. Por último, la gama Vendimia Bronce queda reservada para vinos jóvenes con un blanco de Macabeo y Chardonnay, un rosado de Cabernet Sauvignon y Monastrell y un tinto de Garnacha, Syrah y Tempranillo.

Al margen de sus vinos, Bodega La Viña ha desarrollado en estos últimos años un interesante proyecto entorno al enoturismo en el que se proponen diversos tipos de visitas guiadas en las que muestran sus instalaciones mientras nos explican los procesos de elaboración de sus vinos, porque cada pequeño detalle es importante, pasando por la sala de barricas donde conoceremos de primera mano como se realiza la crianza de vinos como Venta del Puerto N.º 12 y Venta del Puerto N.º 18; y finalizando con una cata de tres vinos maridades con productos locales. Es posible ampliar la visita asistiendo al Museo Etnológico «La Costera», actividad que requiere cita previa.