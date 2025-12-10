Bodegas Coviñas: El esfuerzo y compromiso de más de 3.000 familias

El origen de Coviñas se remonta a 1965. En aquella época era escaso el mercado del vino embotellado y, además, los producidos en esta zona no gozaban de la reputación que tienen hoy. Sus socios (en menos de un año rondaban los 1.800) buscaban mayor rentabilidad para sus cosechas, y encontraron en el proceso de obtención de alcohol una buena manera de aumentar los beneficios y dejar de depender de otras empresas del sector. La cosa no tuvo que irles mal, y dos años mas tarde, en 1967, adquirían una bodega en Requena, muy cerca de la alcoholera, con zona de crianza y línea de embotellado donde comenzaron a producir vinos que adquirieron cierto renombre en la zona.

Sesenta años después Coviñas agrupa el esfuerzo de más de 3.000 familias constituidas en diez cooperativas de la zona para poner en valor el fruto de cerca de 10.000 hectáreas de viñedo a partir de las que elaboran vinos reconocidos y valorados tanto en el ámbito nacional como en los principales mercados internacionales.

La colección Al Vent de Bodegas Coviñas. / ED

El buen trabajo de la bodega tiene reflejo todos los años en el palmarés de los principales concursos de todo el mundo, logrando hitos como el de ser durante dos años consecutivos mejor bodega cooperativa del mundo según la DWM Wine Trophy, una de las organizadoras de concursos más influyentes a nivel mundial. Se trata de una asociación independiente que, tras innumerables catas ciegas en distintos países avaladas por entidades como la Organización Internacional del Vino y la Viña (OIV), la Unión Internacional de enólogos y la Federación Mundial de Concursos del Vino; ha concluido que Coviñas es merecedora de este reconocimiento en la categoría de entidades con más de 500 hectáreas de viñedo.

Coviñas es el principal productor de vino de la DO Utiel-Requena. Con más de 3.000 viticultores asociados (se trata de una cooperativa de segundo grado que gestiona las cosechas de diez cooperativas de la comarca) la compañía elabora casi la mitad del vino embotellado con el sello de Utiel-Requena y concentra el 41% del viñedo de esta región vitivinícola. Aunque la mayoría de sus vinos se basan en la variedad de uva autóctona Bobal, la bodega también cultiva otros varietales, con los que ha logrado completar una muy interesante colección de vinos y cavas avalados por múltiples reconocimientos internacionales. Sellos como Enterizo, Aula, Al Vent o Veterum son ya etiquetas habituales en las mesas de consumidores de medio mundo, y en la Comunitat Valenciana nos vienen acompañando a diario durante las últimas décadas en la mayoría de supermercados. Cada vez que un consumidor elige en el lineal una botella de Coviñas está contribuyendo al desarrollo sostenible de todo un territorio, el de la comarca de Requena-Utiel.

Las instalaciones de la bodega de Requena. / ED

Su marca más conocida es Enterizo, con la que proponen una gama de seis vinos y que está disponible en el canal de alimentación. Los sellos Al Vent y Aula ponen en valor la singularidad de sus uva y se distribuyen en el sector de la alimentación. El primero ha estrenado este mismo año un interesante blanc de noir (vino blanco elaborado a partir de uvas tintas) hecho con algunos de sus mejores racimos de la variedad autóctona Bobal. Por su parte, el sello Veterum reúne los vinos elaborados a partir de las uvas cultivadas en los viñedos más viejos de la zona. El buque insignia de la compañía es Adnos, un tinto de Bobal contraetiquetado por la DO Utiel-Requena como ‘Bobal de Alta Expresión’. Recientemente han lanzado al mercado El Jugón, una gama de vinos bajos en alcohol, atendiendo a las tendencias que marcan los mercados internacionales; y el blanco Voramar, vino fresco de perfil mediterráneo elaborado con uvas de Tardana. El sello Aula también incluye una colección de cavas de entre la que destaca el extraordinario Aula Brut Nature Reserva, un espumoso de segunda fermentación en botella con más de tres años de crianza en rima.