Bodegas Enguera: Pioneros en la defensa de la biodiversidad

Con 200 hectáreas de viñedo propio repartidas en dos viñedos en Fontanars dels Alforins y Enguera (donde se cultivan varietales blancos como Verdil, Chardonnay o Sauvignon Blanc y tintos como Monastrell, Tempranillo, Garnacha Tintorera, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Cabernet Franc), Bodegas Enguera ha hecho del respeto al medio ambiente y del compromiso con el entorno su elemento diferenciador.

La compañía fue fundada a finales del pasado siglo XX por Don Pérez Pardo con el objetivo de poder llegar a comercializar como vino embotellado de calidad toda la cosecha de uva manteniendo unas prácticas vitícolas que van más allá del concepto biodinámico, ya que, además de contar con todo el cultivo certificado como ecológico desde hace más de quince años (convirtiéndolos en uno de los pioneros en la zona) la bodega certifica sus vinos con sellos como «Suitable for Vegans» y CPC (Carbon Proof Certified). El primero de ambos es una distinción que, si bien en España aún no tiene mucho reconocimiento, en otros países anglosajones es una garantía de que todo el proceso se ha realizado manteniendo buenas prácticas con respecto al trato de animales y, sobre todo, a la ausencia de proteínas animales en el vino, dato cada vez más reclamado por vegetarianos y amantes de los productos 100% naturales. En el caso del sello CPC es una demostración de la preocupación que ha tenido Bodegas Enguera por ser una de las primeras bodegas carbono neutrales de nuestro país desde hace años.

La bodega certifica sus vinos con sellos como «Suitable for Vegans» y CPC (Carbon Proof Certified). / ED

La familia Pérez Pardo es originaria de la zona del Macizo del Caroig, y siempre se había mostrado apasionada por su tierra. Pedro Pérez supo entender como nadie esa pasión y trasladarla a un proyecto bodeguero que arrancó mediada la década de los setenta con la adquisición de las primeras fincas y cristalizó en 1999 con la construcción de la bodega en Enguera. Hoy, con la tercera generación de la familia al frente de la compañía, la bodega ha logrado cumplir todos los retos trazados por su fundador, y desde hace casi una década cuenta con toda su producción certificada como ecológica, además de haber liderado proyectos como el de la reintroducción de murciélagos en el entorno de sus viñedos para combatir plagas como la de la polilla del racimo, iniciativa promovida desde Enguera Planet, el centro de investigación creado por la bodega para mitigar el efecto del cambio climático mediante el establecimiento de técnicas de agricultura ecológica que potencien el control biológico de plagas, la reducción de la huella de carbono o la disminución del consumo de agua, entre otros aspectos.

Esta apuesta por lo natural se complementa con una decidida apuesta por las varietales autóctonas, como la Monastrell o la Verdil. Con la primera elaboran Paradigma, un tinto hecho con uvas vendimiadas poco antes de alcanzar su plena maduración y que descansa seis meses en barrica de roble; mientras que con la Verdil producen el Blanc d’Enguera, elaborado con una base principal de esta casta que adquiere untuosidad tras dos meses de reposo en barrica. Junto con estas etiquetas, Enguera comercializa una completa colección de vinos, entre los que se encuentran Megala, Sueño de Megala y Verdil de Gel, un blanco de sutil dulzor elaborado con la técnica de los vinos de hielo. Otra de sus propuestas es Aliats, un vino hecho con uvas de Monastrell y Marselán que es un homenaje a los murciélagos que durante años se han convertido en aliados de la viña evitando plagas y que cuenta con una imagen inspirada en los antiguos comics americanos cuyo diseño lleva la firma de Neal Adams, histórico dibujante de Batman y de la compañía DC Comics.

La bodega ofrece diferentes iniciativas de enoturismo. / ED

Mención aparte merecen sus iniciativas alrededor del enoturismo, con visitas guiadas durante todo el año y propuestas como la de la Noche de Murciélagos, que se celebra únicamente en la época de cría de los murciélagos (normalmente entre los meses de abril a septiembre) en días fijos establecidos por la bodega, normalmente tres o cuatro viernes al mes. Para realizar una visita guiada a la bodega es imprescindible formalizar la reserva en la web bodegasenguera.com. Los precios van de los 15 euros para la visita estándar a los 22 de la Noche de Murciélagos. Ambas experiencias son de carácter familiar y permiten también la participación de menores (exceptuando las catas de vinos). En este caso los precios oscilan entre los 8 y 9 euros para menores de entre 5 a 17 años.