Bodegas Murviedro: Casi un siglo en armonía con el origen del vino

Bodegas Murviedro es una de las compañías vinícolas valencianas con mejor reputación y prestigio. A lo largo de los años han logrado hitos al alcance de muy pocas bodegas como el premio Alimentos de España al mejor vino del año en 2014 con el mítico Cueva de la Culpa. En Requena, la bodega ha creado una joya del enoturismo en pleno centro del casco antiguo de La Villa, con una bodega urbana en la que se contempla como se elaboraba vino hace siglos en estas tierras valencianas. Con un muy interesante portfolio de vinos, cavas y espumosos, Bodegas Murviedro es la responsable de muchos de los vinos valencianos mejor valorados a lo largo de sus casi cien años de trayectoria en la Comunitat Valenciana. Pero conviene detenerse en los orígenes para conocer mejor la filosofía de una bodega que se basa en algunas de las parcelas de uva más singulares para producir vinos con carácter y personalidad.

Fue en 1927 cuando los Schenk izan su bandera en España e inician una trayectoria plagada de éxitos y notables hitos en el sector vinícola. En sus orígenes, la filial se dedicó a la exportación de vinos a granel, abriendo mercados por los cinco continentes. Tras décadas de notable crecimiento en el mercado, la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea marca un punto de inflexión para Schenk España, que rápidamente se adapta a la nueva realidad creando una interesante colección de vinos embotellados de excelente relación calidad-precio. Entonces la compañía ya contaba con la figura de Michel Grin, un nombre que estará ligado por siempre a la historia de la bodega por su profesionalidad y carácter visionario. Marcas como Los Monteros (una de las etiquetas míticas de la bodega) siguen siendo hoy testigo de la evolución de la compañía en aquella época, crucial para el desarrollo actual de Murviedro.

El traslado de las instalaciones de El Grao a Requena, en 1997, modificó radicalmente las estrategias de la compañía. / ED

Pero sin duda, fue el traslado de las instalaciones de El Grao a Requena, en 1997, lo que modificó radicalmente las estrategias de la compañía, que comenzó a apostar por variedades de uva autóctonas como Bobal, Monastrell, Merseguera o Moscatel y por las técnicas de vinificación más avanzadas de la época. Las Lomas o Coronilla fueron algunos de los vinos que trazaron la nueva realidad de la bodega, que desde el año 2002 pasó a llamarse bodegas Murviedro, adquiriendo personalidad propia sin renunciar a sus raíces y el carácter familiar inculcado por los Schenk. Junto a Michel Grin, nombres de contrastada reputación en el mundo del vino como Andreas Kubach (Master of Wine), Diego Talavera o Pablo Ossorio han puesto todo su buen hacer y profesionalidad al servicio de la compañía para contribuir a que Murviedro sea reconocida internacionalmente como una de las bodegas más importantes por la calidad de sus vinos y su volumen de negocio, con una clara vocación exportadora aún sin dejar de lado el mercado nacional, donde año tras año aumentan y consolidan su presencia. En la actualidad la bodega está dirigida por Marc Grin, hijo de Michel y garante de una filosofía que incide en el valor del viñedo para crear vinos capaces de conquistar a consumidores de todo el mundo.

El vino tinto de Bobal La Casa de la Seda. / ED

Entre las marcas más destacadas de Murviedro destaca Sericis, una colección de cinco vinos que representan el origen en estado puro. Se compone de dos blancos, uno hecho con uvas de Merseguera y otro de Viognier; un rosado de Pinot Noir y dos tintos, uno de Bobal y otro de Monastrell. Se trata de vinos de mucha personalidad, bien definidos y concebidos para disfrutar en torno a la rica y extensa gastronomía mediterránea. Junto a todas estas etiquetas, Murviedro también produce una línea de vinos de parcela en la que se incluyen el tinto de Bobal La Casa de la Seda, el blanco de Chardonnay Vallejo Avenas, el tinto de Monastrell Finca El Serrano, el blanco de Malvasía Cañada de La Torre y el tinto de Cabernet Sauvignon Parcela CV05.

Murviedro también cuenta con su propia línea de vinos espumosos, con gamas dirigidas a la exportación (los ‘sparkling’ Estrella de Murviedro y los espumosos sin alcohol Luna de Murviedro) y cavas de altas prestaciones bajo el paraguas Arts de Luna, una gama que incluye tres cavas diferentes (dos blancos de tipo Brut y Brut Nature y un rosado tipo Brut), todos con el denominador común de estar elaborados con uvas procedentes de cultivos ecológicos.