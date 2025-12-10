DO ALICANTE: El viñedo del sol

Los vinos de Alicante son, desde hace siglos, sinónimo de calidad y excelencia, pero también del compromiso por lo autóctono, de defensa del territorio y de una particular forma de enfatizar sobre el esfuerzo y buen hacer de unas gentes que han hecho de la vitivinicultura mucho más que una simple forma de ganarse la vida.

Actualmente la DO Alicante cuenta con una superficie de viñedo sometido a su reglamentación de casi quince mil hectáreas, explotadas por cerca de 2.400 viticultores. Entre las variedades de uva autorizadas por el Consejo Regulador encontramos las tintas Monastrell (que ocupa más de la mitad de la extensión total), Garnacha, Garnacha Tintorera, Tempranillo, Bobal, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir y Syrah. Por lo que respecta a las castas blancas, están autorizadas la Moscatel de Alejandría, Chardonnay, Macabeo, Merseguera, Sauvignon Blanc, Planta Fina y Verdil. Junto a estas, varietales como la Cabernet Franc, Petit Verdot o Viognier están dando magníficos resultados en diversos puntos de la denominación de origen. Con aproximadamente medio centenar de bodegas adscritas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Alicante, el volumen de vino embotellado ha mantenido una línea ascendente en los últimos tiempos. Sobre una producción de uva anual que gira en torno los cuarenta millones de kilos de uva, los productores alicantinos embotellan cerca de diez millones de botellas por campaña.

La Denominación de Origen se estructura actualmente en tres subzonas de producción: Al norte de la provincia, pero en el área más al este se encuentra la subzona de La Marina, formada por más de una veintena de términos municipales. La segunda zona tradicionalmente vitivinícola es la del Vinalopó, formada por otra veintena de municipios y algunos puntos aislados ubicados en la provincia de Murcia. Por último, la subzona del Comtat, ubicada al norte de la provincia en la parte más al oeste y que comprende una superficie de viñedo que incluye a cuatro localidades.

Durante los últimos años el Consejo Regulador de la DO Alicante ha redoblado sus esfuerzos en materia de promoción, organizando diversas iniciativas tanto para promocionar el consumo de sus vinos (con ferias abiertas al consumidor final o iniciativas dirigidas a profesionales del sector de la restauración) como para poner en valor sus principales elementos diferenciadores, con la celebración de congresos temáticos relacionados con el vino Fondillón o la variedad de uva Monastrell.