DO UTIEL-REQUENA: Viñedos que expresan la riqueza de todo un territorio

La Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena vive en la actualidad uno de sus mejores momentos. Tras décadas sumida en el ostracismo que impone el mundo del granel, los productores amparados por el organismo regulador han encontrado la fórmula para abrirse camino en el mundo del vino en un elemento que les ha acompañado durante siglos, la variedad de uva Bobal, una casta típica en la zona que actualmente ocupa más de tres cuartas partes del territorio.

La eclosión de los vinos elaborados con uvas de Bobal se produjo hace dos décadas, cuando un grupo de enólogos (cada uno por su cuenta) comenzaron a experimentar en diferentes modelos de cultivo y procesos de elaboración. Veinte años después no hay ninguna bodega en la zona que no tenga en su portfolio de productos un tinto de Bobal que represente la singularidad del terruño y el clima, ideal para el cultivo de vid por su notable diferencia térmica entre el día y la noche. El Consejo Regulador ha sabido potenciar el trabajo colectivo de viticultores y enólogos potenciando la promoción tanto en el contexto local como en el ámbito internacional. En los últimos años, iniciativas como el «Foro Bobal» o «Urbanitas» han permitido poner en el mapa vinícola mundial esta uva tan desconocida hasta ahora.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena es el área de producción vitícola más homogénea de la Comunitat Valenciana y engloba a un total de nueve municipios del interior de la provincia de Valencia —Caudete de las Fuentes, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel—, con una extensión total de casi cuarenta mil hectáreas de viñedo, de las que cerca del 75% están ocupadas por la Bobal. La pluviometría e insolación media anual, unidos al tipo de suelo predominante en la zona y la altitud media (entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar), convierten a esta denominación de origen protegida en un territorio único para el cultivo de uva de vinificación.

Bodega Redonda de Utiel / ED

Desde 1975, el CRDOP Utiel-Requena es el organismo encargado de controlar y verificar la calidad de la producción de vino de más de un centenar de bodegas. Desde su sede en la Bodega Redonda de Utiel (una singular construcción compuesta por dos edificios, uno de planta circular y otro rectangular que fueron empleados como bodega de elaboración en los siglos XIX y XX), el organismo gestiona aspectos como el control de calidad de los vinos, las producciones de los viñedos registrados en el censo vitícola y la promoción y difusión de la cultura del vino de la comarca.

Además, desde 1991, la sede del Consejo Regulador es también el «Museo de la Vid y el Vino de la Comunitat Valenciana», albergando en su interior interesantes colecciones de antiguos aperos de labranza, herramientas y utensilios, así como una zona sensorial en la que se pueden descubrir todos los aromas relacionados con el vino y una colección de botellas que repasa toda la historia reciente del vino de Utiel-Requena.

El organismo representa a más de 5.000 viticultores, lo que significa que el sector del vino se ha convertido en esta zona del interior de la provincia de Valencia en el principal motor socioeconómico, ya que, al margen de la elevada cantidad de agricultores relacionados con el Consejo Regulador, un buen número de vecinos de la comarca trabajan en bodegas o en empresas vinculadas de un modo u otro con el mundo del vino.

Además de la citada Bobal, el organismo autoriza el cultivo de otras viníferas como Tempranillo, Garnacha, Garnacha Tintorera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot y Cabernet Franc en tintas y Macabeo, Merseguera, Tardana, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Parellada, Verdejo y Moscatel de Grano Menudo en blancas.

El 75% de las hectáreas están ocupadas por la modalidad Bobal. / ED

Aunque bajo el amparo del Consejo Regulador se producen vinos blancos, rosados, tintos y espumosos, durante los últimos años han sido los producidos a partir de su uva autóctona los que se han ido ganando el beneplácito de los consumidores, y actualmente pueden consumirse en prácticamente todo el mundo gracia al buen trabajo desarrollado en los relacionado con la exportación y el comercio exterior por parte de las 110 bodegas que en la actualidad están registradas en la DOP Utiel-Requena. En las dos últimas décadas las ventas de vino embotellado con el sello de Utiel-Requena no han dejado de crecer y se sitúan en torno a los 30 millones de botellas, de las que más de la mitad se consumen fuera de nuestras fronteras.