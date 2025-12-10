DO VALENCIA: Variedades, terroir y carácter mediterráneo

De gran tradición vitivinícola, la Denominación de Origen Valencia vive hoy uno de sus mejores momentos bajo la presidencia de Salvador Manjón, quien ha logrado configurar un equipo que ha sabido adaptarse a los cambios que se han ido produciendo en la sociedad, creando vinos que, además de identificar un paisaje vinícola de perfil mediterráneo, transmiten toda la esencia de una tierra de indudable riqueza. Atrás quedaron los años en los que a esta zona vitivinícola se la consideraba una denominación de origen ‘emergente’, y hoy sus bodegas y sus vinos capitalizan los principales reconocimientos del sector en los cinco continentes.

Constituido en el año 1957, el Consejo Regulador de Vinos de la Denominación de Origen Protegida Valencia tiene como principal objetivo garantizar el origen y la calidad de los vinos que ampara, controlando su producción, promocionando y difundiendo su conocimiento y su calidad y defendiendo asimismo, los intereses de las más de 100 firmas y casi 7.000 viticultores a los que representa.

La DO Valencia se sitúa en torno a las 13.000 hectáreas de viñedo. / ED

Actualmente, el potencial vitícola de la DO Valencia se sitúa en torno a las 13.000 hectáreas de viñedo repartidas en cuatro subzonas de producción, todas ellas salpicadas por entrañables y pintorescas poblaciones impregnadas por un encanto singular.

La subzona del Alto Turia está situada en el área más al norte de la DO Valencia. Son tierras de altas cumbres, inviernos rigurosos y veranos secos. La viña crece allí en condiciones extremas a una altitud entre los 700 y los 1.100 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de enorme tradición en variedades blancas, siendo la Merseguera y la Macabeo las protagonistas. Además la llegada de nuevos proyectos a esta zona han reactivado con enorme fuerza una zona donde se practica una viticultura de montaña, cuyas condiciones geográficas y climáticas dan como resultado vinos de enorme personalidad, vinos de altura, fruto de esas condiciones. La declaración de esta zona como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO ha contribuido a reforzar la proyección de sus bodegas.

Las subzonas con mayor tradición en la elaboración de vinos típicos valencianos son Valentino y Moscatel de Valencia, en la parte central de la provincia, la primera con blancos ligeros, afrutados y aromáticos, y tintos suaves y redondos, y la segunda con vinos de licor con una graduación alcohólica mínima de 15º y un aroma particular, fluido y suave, aunque también se utiliza en la elaboración de vinos secos y dulces de moscatel, prestigiosos vinos espumosos, así como para potenciar los aromas de moscatel en otros vinos blancos.

Los vinos de la DO Valencia están presentes en cerca de 100 países de todo el mundo. / ED

Y por último, Clariano, situada al sur, donde se producen blancos ligeros, pajizos y aromáticos, y tintos color rubí, francos de nariz, de extenso aroma y sabrosos en boca. Es precisamente esta subzona (en concreto los territorios que comprenden los términos municipales de La Font de la Figuera, Moixent y Fontanars dels Alforins) la que mejor ha sabido reinterpretar su patrimonio vitícola, recuperando antiguas variedades autóctonas en peligro de extinción y apostando por un estilo de vino de perfil mediterráneo.

La Denominación de Origen Protegida Valencia es una denominación abierta, dinámica, con una gran vocación y tradición exportadora. En la actualidad sus vinos están presentes en cerca de 100 países de todo el mundo, con una cifra de comercialización que no deja de crecer cada año.

Si algo caracteriza a esta Denominación de Origen es la amplia gama y expresividad de sus vinos. Diferentes subzonas, con diferentes características que otorgan personalidad a sus elaboraciones y que hacen posible que existan vinos de diferentes estilos entre los que seguro puedes encontrar tu preferido.