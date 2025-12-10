LoAlto: El paisaje habitado

Para los lugareños, Casa LoAlto ha sido considerado tradicionalmente como uno de los mejores pagos vitícolas de la comarca Requena-Utiel. Ubicada al sur del término municipal de Venta del Moro, muy cerca de la aldea de Los Isidros (Requena) Casa LoAlto es un caserío que data de 1794, con cerca de sesenta hectáreas de viñedo a una altitud de poco más de 700 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de los años ha pasado por diferentes manos, hasta que hace algo menos de una década fue adquirida por el grupo suizo Schenk, cuya división en España cuenta con otra enseña de prestigio en el mundo del vino, Bodegas Murviedro.

La finca ocupa una extensión de 150 hectáreas (60 de viñedo, 30 de almendros y otras 60 de monte mediterráneo). Desde que el grupo Schenk aterrizó en la finca se ha dedicado a identificar aquellas parcelas que bien por su altitud, terroir o singularidad de las cepas ofrecen cualidades muy diferenciadas a la hora de elaborar vinos con personalidad propia. Sobre ellas se trabaja con la mínima intervención, evitando el uso de productos químicos de síntesis y aplicando técnicas de cultivo respetuosas con el entorno. Con la colección de vinos bien definida (apostando por variedades de uva típicas de la zona como la Bobal y la Tardana, pero también por otras perfectamente adaptadas a la zona como la Garnacha tanto en su versión tinta como blanca), LoAlto ha creado una destacable colección de vinos de autor que son fiel reflejo del terroir donde nacen sus uvas.

El proyecto enológico de LoAlto se argumenta en dos tipologías de vinos: los de parcela y los de paraje. / ED

El renovado proyecto enológico de LoAlto se argumenta en dos tipologías de vinos: los de parcela y los de paraje. Los primeros, elaborados con uvas de parcelas seleccionadas por su singularidad, condensan la pureza varietal de la Garnacha. La colección incluye dos referencias, LoAlto A Parcela Álamos (un elegante y sutil vino de Garnacha Blanca) y LoAlto G Parcela Guindal (un tinto delicado y amable de Garnacha). De limitadísimas ediciones cada añada, ambos vinos tienen una crianza de 8 meses en fudres de roble francés y depósitos de hormigón.

Los vinos de paraje, en cambio, son más directos y frescos, con una gran carga frutal que refleja el paisaje que los rodea. Entre ellos destacan LoAlto Tardana, un vino blanco floral con notas de fruta blanca y matices de hinojo elaborado con una uva autóctona de la zona muy poco extendida; LoAlto Garnacha, un tinto elaborado con uvas de las parcelas más viejas de la finca y con una crianza de ocho meses en depósitos de cemento; y LoAlto Bobal, un vino intenso criado en fudres de roble de 5.000 litros durante seis meses que expresa todo el carácter varietal de esta uva autóctona del interior valenciano.

Bodega LoAlto ofrece visitas guiadas todos los días de la semana, en dos formatos diferentes. / ED

Los nuevos vinos del proyecto LoAlto han tenido una magnífica acogida entre críticos y prescriptores de todo el mundo. La última edición de la Guía Peñín eleva a la categoría de sobresaliente a Parcela Álamos y LoAlto Bobal, mientras que el influyente crítico estadounidense James Suckling ha otorgado 92 puntos a LoAlto Parcela El Guindal 2023 y 91 puntos a LoAlto Parcela Los Álamos 2023. Además, LoAlto Tardana 2023 recibió el pasado mes de junio una medalla de plata en el prestigioso Decanter World Wine Awards, consolidado como el concurso vinícola más grande e influyente a nivel mundial.

Alrededor de sus vinos, LoAlto también ha creado un atractivo proyecto enoturístico. Todos los días de la semana la bodega permite visitas guiadas (adaptándose al horario de los visitantes) en dos formatos diferentes: Visita Viñedo y Visita Excepcional. Además de las visitas guiadas a la bodega, viñedos y edificios adyacentes, Lo Alto dispone de una vivienda con cinco habitaciones dobles completamente equipadas y con baños individuales. Se trata de una casa decorada con todo lujo de detalles y equipada para poder disfrutar de una escapada con encanto que permite disfrutar de una experiencia en plena naturaleza. De este modo, la bodega también plantea actividades personalizadas para disfrutar de una escapada. La propuesta comprende el uso completo de la casa con sus cinco habitaciones y zonas comunes durante dos noches, e incluye catas personalizadas de la mano de los técnicos de la bodega y atenciones gourmet para desconectar de la rutina diaria en un entorno rodeado de calma y naturaleza.