La Baronía de Turís: Más de un siglo de grandes vinos y mejores mistelas

La Baronía de Turís es una de las compañías vitivinícolas más veteranas de la Comunitat Valenciana. Fundada en 1920, la entidad es uno de los motores del sector del vino valenciano, y sus elaboraciones forman parte de las mesas valencianas desde hace tres generaciones gracias al éxito comercial de marcas como ‘Barón de Turís’ y a la excelente calidad de productos típicos valencianos como las mistelas, tanto las tradicionales con las nuevas variedades premium: 1000 Besos y Valencian Sun.

De la mano del enólogo Joan Picó (medalla de oro al mérito vitivinícola concedida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Valencia), la bodega ha rediseñado durante los últimos años sus gamas de vino con el objetivo de acercarse a la restauración y a un público más joven, siempre sin dejar de «mimar» los sellos que les han dado fama en otras décadas.

Así, La Baronía de Turís ha apostado fuerte por las variedades de uva que mejor se adaptan a las condiciones de clima y suelo de la zona, creando un sello que ya brilla en muchos establecimientos valencianos, ‘Henri Marc’, con el que hace algunas campañas lanzaron dos referencias, un tinto de Syrah y otro de Merlot. Posteriormente se aumentaría la familia con otro monovarietal, en este caso blanco y elaborado con uvas de Malvasía, un varietal de perfil mediterráneo que en la subzona del Moscatel (dentro de la DOP Valencia) da unos resultados extraordinarios.

Junto a estos vinos, la bodega también ha planteado etiquetas vinculadas a otros derivados del vino de mucha tradición en la Comunitat Valenciana como el vermut. ‘13:30 La Hora del Vermut’ es la respuesta de La Baronía de Turís a uno de los hábitos más valencianos, el del aperitivo, que vuelve con fuerza de la mano de elaboraciones como ésta, avalada además por importantes reconocimientos.

Junto a estos expresivos vinos, La Baronía de Turís también elabora referencias que, día a día, van sumando reconocimientos internacionales y ganando más protagonismo en las cartas de los restaurantes valencianos, entre ellas el blanco ‘Son 2 Días’, un vino elaborado con uvas de la variedad Moscatel, el tinto ecológico ‘Carácter Propio’, etiquetas que se suman a otros sellos ya conocidos como el renovado ‘Luna de Mar’ o ‘1920’, el tinto con el que la entidad ha querido rendir homenaje a los fundadores de la cooperativa.

Pero si hay una marca que ha acompañado a la entidad turisana desde hace décadas esa es, sin duda, ‘Barón de Turís’. Presente en los lineales de la mayoría de las cadenas de supermercados, ‘Barón de Turís’ es una de las opciones que encuentra el consumidor con mejor relación calidad-precio, abarcando además toda la tipología de vinos tranquilos (jóvenes, con crianza, blancos, rosados y tintos).

La última de las novedades de La Baronía de Turís tiene como protagonista a la uva Moscatel de Alejandría, con su vino ‘Baronía Orange’. / ED

La colección de vinos del ‘Barón de Turís’ está conformada por seis referencias amparadas por la DO Valencia: dos vinos blancos jóvenes (uno seco y otro semidulce), un rosado joven y cuatro tintos (uno joven, otro crianza, un reserva y un gran reserva). Se trata de una línea apta para todo tipo de consumidores, con referencias de perfil más actual en las que destaca el carácter frutal del vino y otras de corte más clásico en las que las crianzas en barricas de roble aportan complejidad y diversidad aromática. Lo que no ha cambiado un ápice es la calidad de estos vinos valencianos, avalada por importantes galardones y reconocimientos por todo el mundo.

La última de las novedades de La Baronía de Turís tiene como protagonista a la uva Moscatel de Alejandría, pero en este caso con una visión alejada de los tópicos. Se trata de ‘Baronía Orange’, una decidida apuesta por los "orange wines", una categoría en pleno auge, pero con el respaldo y la garantía de calidad de la DO Valencia. El vino se presenta con una imagen que no pasa desapercibida: una simpática jirafa naranja que decora la etiqueta obra de la empresa La Nube de Ideas. Esta elección de diseño busca despertar la curiosidad del consumidor y reflejar el carácter único de un vino que rompe esquemas y genera conversación y empatía.

En los últimos tiempos La Baronía de Turís también ha desarrollado un interesante proyecto enoturístico que contempla una inmersión al mundo del vino desde una de las bodegas valencianas con más tradición. Entre su programa de actividades se incluyen visitas guiadas a la bodega, catas temáticas e incluso visitas turísticas al municipio de Turís para conocer sus enclaves más significativos.