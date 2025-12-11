Bodegas Raíces Ibéricas: Innovación y tradición se dan la mano en Calderón

Bercial es uno de los sellos que marcaron una época no hace muchos años en la DO Utiel-Requena. Era, en los inicios de los años noventa, una época en la que muchos empezaban ya a mirar estas tierras como región vitivinícola emergente con mucho que decir. Más de tres décadas después Bercial sigue siendo una marca de vinos de prestigio, el sello bajo el que Manuel Olmo y su equipo de Bodegas Raíces Ibéricas elabora sus dos buques insignia, un blanco selección de perfil gastronómico y un tinto de parcela de perfecta estructura y notable complejidad.

Y sí, decimos bien… Raíces Ibéricas, ya que este mismo año se ha cristalizado la fusión entre dos de las bodegas españolas de trayectoria más intachable, Sierra Norte y Raíces Ibéricas, dando lugar a una única entidad que adapta el nombre de la segunda y que nace con el objetivo de convertirse en un referente nacional en la elaboración de vinos honestos y sostenibles, que pongan en valor las variedades autóctonas españolas. La marca elegida, Raíces Ibéricas, resume con claridad esa misión y se convierte en un paraguas que acoge una amplia colección de monovarietales y vinos de parcela procedentes de viñedos históricos repartidos por todo el país.

En Requena, la firma mantiene una decidida apuesta por la viticultura regenerativa, traducida en una colección de vinos que nacen de viñedos ecológicos y que se elaboran a partir de procesos que evitan el uso de proteínas animales para poder lucir el sello de vinos aptos para veganos. Esa apuesta tiene reflejo en vinos de altas prestaciones que han conquistado el paladar de consumidores de medio mundo. Su colección más reconocida es la gama Pasión, con vinos creados a partir de variedades autóctonas del arco mediterráneo como la Bobal o la Moscatel. Por encima de esos vinos se ubica el ya citado sello Bercial, compuesto por un tinto, Ladera Los Cantos, y el Blanco Selección.

La colección de vinos Pasión, que incluye tres referencias elaboradas con las uvas más representativas de la Comunitat Valenciana. / ED

Con más de dos décadas de trayectoria, la compañía se encuentra, probablemente, en un momento de plena madurez tras inaugurar su nueva bodega ubicada en la pedanía requenense de Calderón, una instalación moderna y funcional, construida junto a una antigua bodega de 1900. Se trata de una bodega que apuesta por la sostenibilidad, con soluciones tecnológicas que minimizan el consumo de energía y favorecen las prácticas poco agresivas con el entorno. Es ahí donde nacen sus vinos más singulares, y también colecciones como los Fuenteseca, compuesta por un blanco, un rosado y un tinto. Sus vinos de perfil más fresco y afrutado se comercializan con el sello los Mariluna, que también incluye un blanco y un tinto. Al estar ubicada en el término municipal de Requena, Raíces Ibéricas tiene derecho a ingresar en la Denominación de Origen Cava (organismo suprautonómico que cuenta con territorios adscritos en varias comunidades autónomas españolas, entre ellas la valenciana, aunque únicamente aquellas bodegas y viñedos emplazados dentro del término municipal de Requena). Así, la bodega ya ha lanzado al mercado (dentro de la gama de productos del sello ‘Pasión’) tres nuevas etiquetas: un cava de tipo brut nature con más de nueve meses de crianza en rima, un cava reserva brut nature de quince meses de crianza en rima y un rosado con nueve meses de crianza en rima.

Raíces Ibéricas ofrece durante todo el año las más diversas actividades alrededor de la bodega. / ED

Pero la construcción de la nueva bodega de Calderón ha permitido también desarrollar un interesante proyecto vinculado al enoturismo. Finca Calderón Enoresort ofrece durante todo el año las más diversas actividades alrededor de la bodega, el viñedo y el vino, planteando además una completa visita a sus instalaciones. Visitar la bodega de Calderón es adentrarse en un mundo de sensaciones que arranca en la zona de elaboración, donde se puede contemplar la eficacia de unas instalaciones que se han creado para minimizar el impacto del ser humano en todo el proceso de vinificación, diseñando soluciones que apuestan por la eficiencia energética. A continuación, la sala de crianza, ubicada en una zona semi subterránea y con cubierta vegetal, que reúne las condiciones óptimas de luz y temperatura para que los mejores vinos que se producen en la propiedad descansen en barricas de roble hasta redondearse y adquirir la estructura y complejidad necesarias. El punto final tiene lugar en la tienda degustación, donde los visitantes tienen la oportunidad de realizar una cata de varios de los vinos maridados con embutidos de Requena, queso artesano, pan de horno, aceite ecológico de una almazara local y chocolate negro. El enoresort cuenta además con un coqueto hotel rural y un restaurante gourmet con interesantes propuestas gastronómicas.