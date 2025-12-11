Bodegas Hispano+Suizas: La mejor bodega de España

Bodegas Hispano+Suizas es, aunque la afirmación resulte rotunda, la mejor bodega de España. No hay otra compañía vinícola en nuestra geografía que haya logrado tantos éxitos para sus vinos y los profesionales que dirigen la compañía. Durante este 2025, los reconocimientos han sido de una relevancia notable. Las principales guías de vinos de toda España han otorgado las más altas puntuaciones a sus vinos y cavas, y referencias como el cava Tantum Ergo Rosé o el vino Impromptu Rosé han sido calificados como los mejores del país por publicaciones de referencia como la SeVi y la Wine Up o colectivos de notable influencia en el sector como el de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). Valga como ejemplo que Tantum Ergo Rosé ha recibido el título de mejor cava de España por la AEPEV, y Tantum Ergo Exclusive el de mejor cava de España otorgado por Verema, la guía Wine Up o el prescriptor Tim Atkin.

Han pasado más de quince años desde el nacimiento de Bodegas Hispano+Suizas, una exclusiva bodega enclavada en Requena, el único municipio valenciano incluido dentro del Consejo Regulador la DO Cava y que goza de una bien merecida fama en la elaboración de estos vinos espumosos, con el concepto de crear vinos y cavas singulares. Durante todo este tiempo la excelencia en cada botella con el sello Hispano+Suizas ha sido una constante.

La excelencia en cada botella con el sello Hispano+Suizas es una constante. / ED

Los tres socios fundadores de Hispano+Suizas, Marc Grin, Rafa Navarro y Pablo Ossorio, diseñaron una bodega diferente que busca hacer vinos para el futuro pero bien enraizados en el origen. Los cavas tenían que seguir esa línea, por eso pusieron su mirada en Francia y el modo de hacer de la Champaña, y tras muchos viajes al país vecino, investigación sobre suelos y variedades, coupages y demás, se lanzaron con el Tantum Ergo al más puro estilo francés. Antes habían llegado vinos como Impromptu o Bassus que reflejaban la esencia de un terruño y que nacían de una concepción minimalista en la elaboración, imprimiendo personalidad y solvencia para crear vinos sofisticados y exclusivos capaces de vencer al tiempo.

Rafa Navarro es viticultor y enólogo. En los años noventa apostó por implantar varietales poco comunes en el término de Requena pensando en crear vinos diferentes. Comenzó a plantar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc y otras. Los lugareños le tildaban de ‘loco’, pero el tiempo le ha dado la razón pese a algunos pasos en falso, ya que reconoce que algunas variedades con las que comenzó no se adaptan a la zona como cabría esperar. De las 86 hectáreas ‘al servicio’ de la bodega, solo seleccionan el 40% cada añada. El objetivo: tener la mejor uva posible para cada tipo de vino que se elabora en Hispano+Suizas.

El cava Tantum Ergo Rosé de Bodegas Hispano+Suizas. / ED

La otra parte de este proyecto es Pablo Ossorio, un enólogo que, además de dirigir el departamento técnico de Hispano+Suizas, asesora a decenas de bodegas de diferentes puntos de España. Reconoce que en la bodega de Requena «juego con ventaja. El trabajo que hace Rafa en la viña es fundamental, y cada campaña contamos con las mejores uvas de la zona para hacer nuestros vinos y cavas». Ossorio ha sabido darle una personalidad propia a cada vino que sale de la bodega. Congela las uvas antes de comenzar el proceso de vinificación, fermenta en barricas de roble abiertas y selecciona las mejores tonelerías de Francia para la crianza.

El último hito de la bodega valenciana ha sido elaborar el primer blanco de Albariño amparado por la DO Utiel-Requena. Se trata de Finca Casa Julia, un blanco que condensa las principales cualidades de esta uva típica de Galicia con un perfil mediterráneo que le confiere cualidades únicas y que ha despertado la admiración de críticos y aficionados al mundo del vino.

Con el mismo estilo y glamour de sus vinos, Bodegas Hispano+Suizas propone un interesante proyecto enoturístico. Las visitas guiadas, catas exclusivas verticales y de nuevas añadas y otra serie de actividades de ocio dan forma a un concepto de enoturismo en el que la bodega muestra al detalle cuales son los secretos de sus mejores vinos y cavas.