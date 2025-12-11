Bodegas Latorre: Una colección de vinos nacidos en Casa Garrido y Parreño

Bodegas Latorre es una de las compañías vitivinícolas familiares de mayor tradición dentro de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena. La familia Latorre lleva más de medio siglo apostando por los vinos de calidad (en la actualidad está en manos de la tercera y cuarta generación), y sus etiquetas se han convertido en toda una garantía de calidad para el consumidor.

A principios del siglo XX, D. José María Latorre García, elaboraba sus vinos en sendos trullos, ubicados en las calles Del Árbol y San Blas de Venta del Moro. En 1940, viendo el constante incremento de viñedos en la zona, gracias al gran poder colonizador de la vid respecto a otros cultivos, decidió levantar una bodega en las afueras del municipio. Después de fundar Latorre Agrovinícola, junto con sus hijos José María, Miguel y Luis en 1968, se realizó una importante ampliación de la empresa con la compra de la finca “Casa Garrido”. Que junto con la antigua “El Parreño” suman 200 Hectáreas de viñedo propio; y la construcción de una bodega en 1973, que aún siendo en forma de monobloque de hormigón ya contaba con frío para la elaboración de sus vinos. Latorre sigue trabajando con los mismos principios de generoso esfuerzo, tenacidad, sacrificio e ilusión que sus fundadores, enriqueciendo estos valores, con sabiduría y profesionalidad. Mostrando, así, una empresa equilibrada en cuanto al clasicismo y al modernismo, lo tradicional y lo actual, como reflejan perfectamente sus gamas de vinos.

Después de la remodelación de su imagen corporativa y etiquetado de todos sus vinos que realizaron coincidiendo con su cincuenta aniversario, Bodegas Latorre tiene perfectamente definidas sus colecciones. El sello Parreño incluye tres referencias. Es una colección reservada a los vinos jóvenes de la bodega en el que figuran un blanco elaborado con uvas de Macabeo y Verdejo, un rosado de Bobal y un tinto de Tempranillo. Por su parte, el sello ‘Duque de Arcas’ está destinado para los vinos más complejos y expresivos, un tinto de media crianza, otro tinto crianza y un exclusivo tinto de Alta Expresión elaborado a partir de las uvas de Bobal de los viñedos más viejos de la finca Casa Garrido.

La finca “Casa Garrido”, junto con la antigua “El Parreño”, suman 200 Hectáreas de viñedo propio. / ED

Junto a estos vinos Latorre también elabora un elegante vino blanco hecho con una selección de uvas de Verdejo y Macabeo. Se trata de un blanco muy gastronómico que ha soportado un breve periodo de crianza en barrica de roble, donde ha matizado su acidez y ha ganado en volumen. Catamarán es una etiqueta habitual en la restauración valenciana dada su perfecta armonía con la gastronomía típica del Mediterráneo.

La última propuesta de esta bodega familiar es un interesante ejercicio enológico, ya que recurren a la técnica de blanc de noir para elaborar un vino blanco a partir de uvas seleccionadas de la variedad tinta Bobal. Esta nueva referencia se integra dentro de la gama ‘Duque de Arcas’, completando así una línea de vinos de autor que destacan por su expresividad y singularidad.

Para elaborar sus vinos, la familia Latorre se nutre de las uvas cultivadas en las fincas Casa Garrido (con cerca de ciento treinta hectáreas de viñedo) y Parreño (la más antigua con casi sesenta hectáreas de viñedos, algunos casi centenarios), dentro del término municipal de Venta del Moro, en unos parajes idílicos para el cultivo de la vid con una altitud de entre 670 a 850 metros sobre el nivel del mar.