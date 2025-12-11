Bodegas Nodus: Una finca cobijada por ocho encinas

Ocho encinas milenarias dibujan el paisaje en la Finca El Renegado, cuna de los vinos que elabora Bodegas Nodus, la firma de la familia De las Heras con la que han revolucionado el mundo del vino con etiquetas que han sorprendido a aficionados y profesionales por su singularidad. Ocho encinas es, además, el nombre de una de las de vinos de esta compañía, dos referencias que abren el camino para identificar cada parcela y crear a partir de ahí vinos con alma. El primero es un blanco elaborado con uvas de la variedad Chardonnay que fermenta en barrica, donde posteriormente descansa durante un año, al que hay que sumar un año más de botella hasta que termina de redondearse. Pese a su paso por barrica mantiene toda su frescura varietal, con buena acidez y nítidos aromas de fruta tropical madura. El segundo es un tinto que se hace a partir del coupage a partes iguales de tres variedades: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Se cría en barricas de roble nuevas de las mejores tonelerías. Es un vino de aspecto brillante, muy complejo en nariz, con notas de fruta roja, sutiles especias y claros recuerdos a bosque mediterráneo. Tiene volumen en boca, con el tanino dulce y redondo.

El nombre de Ocho encinas se debe a las ocho encinas milenarias que dibujan el paisaje en la Finca El Renegado. / Munk Studio

La historia de Bodegas Nodus arranca en 1985 cuando Adolfo de las Heras Martín funda la bodega tras adquirir una de las fincas vitícolas de mayor valor enológico y ecológico de la Comunitat Valenciana, la colonia agrícola El Renegado, con una extensión de más de quinientas hectáreas de monte y cultivos. La finca ya contaba con parcelas de indudable interés, en algunos casos con más de medio siglo de vida. Adolfo resultó ser un visionario que decidió reestructurar parte del viñedo para apostar por variedades que, en aquel momento, no tenían apenas presencia en la zona como la Merlot, la Cabernet Sauvignon o la Chardonnay. Su carácter emprendedor le llevó también a ser uno de los pioneros de la comarca en elaborar vinos embotellados de calidad, con vinificaciones y coupages que en ese momento no se practicaban en la mayoría de bodegas.

La bodega ya había posicionado algunos de sus vinos entre los más destacado de la Comunitat Valenciana cuando a finales de la década de los noventa Adolfo de las Heras Polo, segunda generación de la familia, toma el mando de la compañía para terminar de darle forma al proyecto. Adolfo siguió reestructurando el viñedo, planteando nuevos vinos en los que las largas crianzas perfilaban un sello muy personal y apostando de manera decidida por el enoturismo con la construcción del hotel rural Entre Viñas, ubicado en la antigua casa de labranza de la finca El Renegado. Los primeros éxitos en lo relacionado a los vinos llegarían con dos referencias que se han convertido ya en clásicos de la zona: Nodus Tinto de Autor y Nodus Chardonnay.

Bodegas Nodus cuenta con una nueva sala de barricas, donde descansan los vinos de autor de la familia. / DAVID GIMENEZ

Tras realizar importantes reformas en las instalaciones, la bodega, ubicada en el centro de la finca en perfecta armonía con el resto de edificaciones, cuenta con una nueva sala de barricas, donde descansan los vinos de autor de la familia, unos vinos que en las últimas añadas se han ido estilizando para volverse más mediterráneos y expresar la esencia del terroir donde nacen. Además, se ha construido una zona de cata y una sala multiusos, ‘El Mirador de Nodus’, desde donde se divisan algunos de los más bellos paisajes de la zona. La bodega ha desarrollado además un interesante proyecto de enoturismo con el objetivo de generar experiencias inolvidables a través del vino y en contacto con la naturaleza.

En la actualidad la compañía comercializa sus vinos con diferentes marcas comerciales. Además de los ya citados Ocho Encinas y Nodus (sello que ha incorporado este año un sorprendente blanco de la variedad Albariño, que se ha adaptado perfectamente a los suelos y microclima de la finca), destacan la gama Chaval, vinos de alma joven y comprometidos con la creatividad que actualmente se compone de seis referencias, tres con el sello Chaval (blanco, rosado y tinto), uno con el sello Chavalote (un tinto con un breve paso por barrica de roble) y dos con el sello En La Parra (que incluye un blanco y un tinto); y los Capellana, una línea de vinos de carácter frutal perfectos para disfrutar en cualquier momento de la que destaca particularmente su blanco de Macabeo. La familia también elabora una línea de vermuts comercializados con la marca Descaro y presentados en dos versiones, blanco y tinto. Ambos nacen del compromiso de la bodega por crear bebidas aromatizadas a partir de vinos de la máxima calidad, en este caso un tinto de Bobal y un blanco de Macabeo. Su acertada combinación de botánicos le confieren frescura y personalidad y los hacen perfectos para disfrutar en el aperitivo o incluso a lo largo de una comida, como han dejado acreditado en diversos maridajes en algunos de los mejores restaurantes de Valencia.

Nodus ha sido la primera bodega de la Comunitat Valenciana en obtener el sello ‘Sustainable Wineries for Climate Protection’ con el que se consolida como un referente en sostenibilidad ambiental. Este distintivo subraya el éxito de la bodega en la reducción de la huella de carbono y en la implementación de prácticas que protegen nuestro clima. Además Nodus cuenta con la marca S de sostenibilidad turística, un sello que representa el reconocimiento a la pasión de la familia De las Heras por ofrecer experiencias que respetan y realzan la riqueza cultural y natural de esta región vitivinícola.