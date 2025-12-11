Bodegas y viñedos Novos: Más de un siglo cultivando emociones

La historia de la familia Ramos ha estado ligada al mundo del vino durante siglos. Hace más de 110 años, Nicolás y Mariano, bisabuelos de los actuales gestores de Novos, comenzaron a ganar sus propias tierras gracias al sistema de “rento”, que les permitió dejar de ser jornaleros y convertirse en pequeños viticultores. Ese fue el primer gran paso hacia lo que hoy es la bodega: el sueño de cuidar sus propias vides y crear vinos de Requena con identidad. Más adelante, los Ramos tuvieron oportunidad de ser parte activa de algunos de los momentos más trascendentes del sector vitivinícola en Requena. Germán fue uno de los fundadores de Torre Oria, y posteriormente la familia siguió cultivando sus viñedos y elaborando vinos de forma artesana.

No sería hasta hace algo menos de una década cuando la familia Ramos decidió dar un paso definitivo y crear una bodega capaz de trasladar a cada copa la esencia de sus viñedos casi centenarios. La llegada de la pandemia obligó a frenar el proyecto y durante algunos años estuvieron elaborando sus vinos en unas instalaciones ‘alquiladas’ hasta que hace apenas unas semanas han presentado a medios de comunicación y profesionales del sector su nueva bodega, ubicada en la pedanía requenense de La Portera, una construcción que se integra en el paisaje de viñedos y monte mediterráneo. Se trata de un edificio excavado en un montículo que ofrece unas maravillosas vistas panorámicas. Además de toda la dotación técnica para la vinificación y crianza, el espacio incluye una sala de catas elevada y una tienda de productos delicatessen y locales, reforzando el vínculo con el territorio.

Novos tiene tres vinos de autor que llaman la atención por su personalidad y altas prestaciones: Jaraiz, Labor de Sol y Tinto de Luna. / ED

Novos ha configurado una colección de vinos singulares que se basa en una decidida apuesta por las variedades autóctonas, principalmente la Bobal, pero también castas protagonistas del tejido vitícola de la comarca en otras épocas que hoy tienen una presencia minoritaria como la Royal o la Moravia Agria. Los Ramos también han explorado la adaptación de otros varietales como la Xarel.lo, con la que ya elaboran un interesante vino blanco. En su porfolio proponen cinco etiquetas diferentes. La colección se inicia con el blanco Royal de Novos, un vino fresco y jovial que se elabora con uvas de Chardonnay y la ya citada Xarel.lo. Royal de Novos también incorpora un rosado con un copupage muy poco habitual de Bobal y Royal.

En el capítulo de tintos la Bobal cobra un protagonismo casi exclusivo en tres vinos de autor que llaman la atención por su personalidad y altas prestaciones. Jaraiz se elabora con uvas procedentes de viñedos de Bobal de entre ochenta a cien años y tiene una crianza de tres meses en barricas de roble francés. Por su parte Labor de Sol nace de una singular parcela centenaria de Bobal y tras la vinificación se afina durante seis meses en barricas de roble francés. Por último, Tinto de Luna se presenta como el buque insignia de Novos. Se elabora con la escasa cosecha de una parcela de Bobal plantada en 1920 que apenas produce un kilo de uva por cepa. Su crianza de quince meses en barricas de roble francés le aporta estructura, complejidad y finura. Para elaborar todas sus referencias (con una producción total que apenas supera las 12.000 botellas) cuentan con el asesoramiento del enólogo José Hidalgo, uno de los profesionales de mejor reputación de toda España, que ha sabido entender cada una de las parcelas que cultiva la familia Ramos para extraer todo su potencial.

Novos ofrece recorridos guiados por los viñedos centenarios y catas maridaje en la sala panorámica. / ED

Al margen de sus vinos, Bodegas Novos ha aprovechado la construcción de su nueva bodega para poner en marcha un ambicioso proyecto enoturístico centrado en experiencias personalizadas, cuidadas y profundamente ligadas al entorno. La oferta incluye recorridos guiados por los viñedos centenarios, donde se explica la historia del proyecto y la viticultura tradicional, además de catas maridaje en la sala panorámica, concebidas para descubrir los vinos en diálogo directo con el paisaje que los hace posibles. Estas actividades ponen en valor la sostenibilidad, el respeto por el viñedo y la elaboración artesanal que define a la familia Ramos. Además, a partir de la próxima primavera, la familia ofrecerá la experiencia 'Picnic en Novos', una propuesta que permitirá disfrutar del entorno desde diferentes miradores naturales de la finca. Los visitantes recibirán una cesta equipada con copas, mantel, cubertería, una selección de productos locales y una botella de vino para disfrutar al aire libre en zonas señalizadas alrededor del montículo.