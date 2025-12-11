Dominio de la Vega: La pureza de lo esencial

Ubicada en la antigua Casa del Conde, en la aldea de San Antonio (una construcción que ya había tenido el uso de bodega en su origen) Dominio de la Vega se ha especializado en la elaboración de vinos y cavas singulares en los que el enólogo Daniel Expósito ha aplicado todo su buen hacer, respetando las particularidades del terroir donde crecen las uvas que dan origen a sus vinos. Una manera de entender la enología que ha implicado en los últimos años una decidida apuesta por la sostenibilidad, creando una línea de productos en los que se han tenido en cuenta diversos factores tanto en el proceso de elaboración (empleando uvas procedentes de cultivos ecológicos) como en el embotellado y etiquetado (recurriendo a botellas de menor gramaje y un etiquetado que huye de estridencias).

Especializada en la elaboración de vinos y cavas de alta gama, Dominio de la Vega ha sido la primera firma valenciana en elaborar únicamente cavas de larga crianza (aquellos que requieren un mayor tiempo de crianza en rima). De entre su amplia gama destacan el DV Brut Reserva Especial (considerado como el mejor cava de España en dos ocasiones), el DV Brut Reserva Rosé, el Cuveé Prestige (un brut nature reserva 100% Chardonnay) o el Cerro Tocón, este último un cava blanco hecho con la técnica de los blanc de noirs y elaborado con uvas de la variedad Pinot Noir. Por debajo de estas referencias se situarían los Esencia, Expression y Authentique, todos ellos elaborados en la propiedad y etiquetados con el sello de cava Reserva. Para la elaboración de todos estos espumosos de segunda fermentación en botella, el enólogo Daniel Expósito cuenta con alguna de las mejores partidas de uva de la variedades Macabeo, Chardonnay, Xarel.lo y Pinot Noir, a las que el técnico extrae todas sus cualidades para plasmarlas en cada botella. Las nuevas etiquetas ecológicas (con el cava blanco N.º1 y el rosado N.º11, el reserva brut Nº23 y el reserva brut nature Nº29) completan una colección de cavas que se han posicionado entre los mejor valorados en toda España.

Dominio de la Vega tiene 5 etiquetas de vinos que se han convertido en referente en la zona. / ED

Pero si interesante es la colección de cavas de esta bodega ubicada en Requena, no menos llamativa es su línea de vinos tranquilos. Actualmente Dominio de la Vega cuenta con cinco etiquetas que se han convertido en referente de la zona. El blanco Recuérdame (elaborado con uvas de Sauvignon Blanc y pequeños porcentajes de otras castas de magnífica adaptación a la zona) y el también blanco Flor de Godello, son la antesala de una trilogía de tintos de la variedad autóctona Bobal con la que Daniel Expósito ha logrado poner en valor la diversidad de versiones que se pueden plantear a partir de una misma uva, de un mismo paraje. Bobal en Calma es un vino joven, intenso, afrutado y fresco. Para su maduración recurren a barricas de mayor tamaño, sobre todo de roble americano, que aporta notas más dulces al vino. Por su parte, Paraje Tornel destaca por su elegancia, finura, sedosidad y diversidad de aromas, sobre todo de notas de boscosas y de plantas aromáticas que madura sobre barricas de 225 litros, con más presencia de roble francés. Por último, Finca La Beata es un tinto que desprende potencia, intensidad, profundidad y mucho peso de fruta. El envejecimiento en barrica es más largo, recurriendo básicamente a roble francés de poro fino, que permite una crianza más larga y pausada.

En los últimos años la bodega ha dado un decidido giro hacia la sostenibilidad, implementando nuevas prácticas en sus instalaciones de elaboración y crianza buscando el menor impacto posible en el entorno natural que les rodea. Esa apuesta tiene reflejo también en las nuevas colecciones de vinos que elaboran, todos producidos a partir de uvas cultivadas bajo pautas ecológicas y que suponen un merecido homenaje a todas aquellas personas que forman parte de la familia de Dominio de la Vega, entre ellos el Blanco de Roberto (Sauvignon Blanc), el Blanco de María (Macabeo y Sauvignon Blanc), el Rosado de Fermín (Bobal), el Tinto de Abel (Bobal).

Durante la visita a la bodega se revela alguno de los secretos de los cavas de Dominio de la Vega. / ED

Mención aparte merece el proyecto de enoturismo alrededor de la Casa del Conde, antigua casa solariega en la que se ubica la bodega. Denominada en su origen como la Casa del Conde de Villamar, fue construida por el Conde Ferrer de Plegamans a principios del siglo XVIII. Se trataba de una edificación que, además de las diferentes estancias de la casa solariega, incluía espacios adaptados para la elaboración de vino, es decir, una bodega. Durante muchos años mediado el siglo XX estuvo carente de actividad, hasta que a finales del siglo llegó a manos de los socios de Dominio de la Vega. Recorrer las instalaciones de Dominio de la Vega es adentrarse entre pasadizos y cavas que rememoran algunos de los momentos vitales de la historia vitivinícola de la comarca. La visita comienza a pie de viña, donde nace la uva y, por extensión, el proceso de creación de vino y cava. Ya en bodega, se recorren todos los puntos vitales en el proceso de vinificación, con especial atención en la sala de barricas y las cavas subterráneas en las que las botellas de vino base realizan pausadamente el mágico proceso hasta convertirse en cavas. El recorrido por los pasillos en los que se sitúan los pupitres que contienen las botellas de cava en rima es, sin duda, uno de los momentos más interesantes de la visita, ya que es ahí donde se revela a los visitantes algunos de los secretos que hacen de éstos unos cavas únicos.