Pago de Tharsys: La singularidad de un proyecto anclado en la tradición

Fundada hace más de dos décadas por Ana Suria y Vicente García, Pago de Tharsys es una de las bodegas valencianas de mayor reputación gracias, entre otras cosas, a su apuesta por aquellas variedades de uva que ofrecen matices diferentes a los vinos y que son poco habituales en la zona. El blanco Vendimia Nocturna (elaborado con uvas de la variedad Albariño vendimiadas en plena noche) o el cava Tharsys X (primer espumoso de segunda fermentación en botella elaborado en la Comunitat Valenciana con uvas de la variedad Xarel.lo) son claros ejemplos del carácter innovador de una bodega que se basa en la tradición para desarrollar un proyecto en el que se cuida hasta el más mínimo detalle.

La historia de Pago de Tharsys está estrechamente ligada a un terruño sobre el que sus fundadores han puesto todo su empeño para extraer de él toda la esencia de un viñedo que se expresa en toda su plenitud en estos parajes del término municipal de Requena. Aunque se asienta sobre una vieja bodega con más de un siglo de vida, no fue hasta hace dos décadas cuando Pago de Tharsys comenzó un proyecto para producir vinos y cavas de alta calidad. En la actualidad cuentan con líneas de cavas perfectamente definidas como la trilogía de las gorgonas (con un cava blanco Brut Nature Reserva, un rosado brut nature reserva y un espumoso blanco brut nature de Bobal que se sitúan como los buques insignia) o la gama Millésime; gamas de vinos monovarietales naturales, la colección Vendimia Nocturna o las ediciones especiales de vinos de parcela con los que la bodega ha logrado posicionarse entre las mejor valoradas en todo el estado.

Pago de Tharsys ha sido, desde su origen, pionera en lo relacionado con el enoturismo. / ED

Este mismo año la bodega ha recibido la confirmación de su propia denominación de origen, convirtiéndose así en una de las pocas bodegas de toda España que cuentan con su propio sello de Vino de Pago, máximo reconocimiento que puede obtener una bodega, por encima incuso de las propias denominaciones de origen convencionales. Por el camino, y hasta llegar hasta hoy, Suria y García se han empeñado en poner el foco en el viñedo, certificando sus cultivos con el sello oficial de la agricultura ecológica y mimando aquellas parcelas de mayor expresión que son el origen de sus mejores vinos y cavas.

Coincidiendo con el fin de la campaña de vendimia Pago de Tharsys acaba de presentar su nueva línea de vinos y cavas bajo el sello Alegría de Tharsys, una colección de la que destacan dos etiquetas contraetiquetadas con el sello de Utiel-Requena y certificadas con el sello ecológico. Se trata de un blanco fermentado en barrica elaborado con uvas de la variedad Chardonnay complejo y muy aromático perfecto para acompañar todo tipo de pescados, pastas y arroces; y un tinto, también ecológico, elaborado de manera exclusiva con uvas de la variedad Bobal y con una crianza en barricas de roble francés de doce meses. Pese a su paso por roble, es un tinto que mantiene el carácter frutal del varietal, con una acidez muy bien equilibrada, buena estructura en boca y un tanino dulce y redondo.

Pago de Tharsys: Vinos únicos por naturaleza / ED

Dentro de la DO Cava proponen cinco cavas diferentes: el ya conocido Alegría de Tharsys Dulce y cuatro referencias más que nacen de viñedos de Macabeo cultivados bajo pautas ecológicas interpretados de cuatro formas diferentes. Dos de estas referencias son cavas con un mínimo de doce meses de crianza en rima, que se presentan en versión Brut y Brut Nature respectivamente. Los otros dos salen al mercado con el marchamo de cava reserva (con un mínimo de dieciocho meses de crianza) y, al igual que los anteriores, se presentan también en versión Brut y Brut Nature.

Más allá de la elaboración de vinos y cavas en un paraje único rodeado de naturaleza, Pago de Tharsys se ha convertido en uno de los principales exponentes del enoturismo en la Comunitat Valenciana, siendo año tras año una de las bodegas más visitadas. La bodega propone diversas y originales experiencias alrededor del vino, muchas de ellas pensadas para que los visitantes puedan interactuar con los responsables de bodega tanto en el viñedo como en las diferentes fases de elaboración del vino.

Pago de Tharsys abre sus puertas todos los días del año con formatos de visita que incluyen tres opciones. Además, la bodega ha incorporado una aplicación para móviles que permite realizar una visita por los viñedos que rodean la propiedad obteniendo información sobre variedades, tipos de vinos que se elaboran y otros detalles a través de códigos QR diseminados por diferentes puntos del recorrido.

La bodega se adaptó desde su origen al mundo del enoturismo, y dentro de la finca cuentan con un pequeño hotel rural lleno de encanto que permite al visitante contemplar el mundo del vino desde otra perspectiva. El hotel se asienta sobre un antiguo molino harinero anexo a la bodega rehabilitado para mantener todos los elementos tradicionales. Cuenta con cinco habitaciones independientes con vistas a un pequeño lago rodeado de viñedos y todas las comodidades para disfrutar de una estancia inolvidable.