Vinya Alforí: La pureza de unos vinos abrazados por el Mediterráneo

Ubicada en el pintoresco entorno de Fontanars dels Alforins, la bodega Vinya Alforí es uno de los referentes en el mundo vitivinícola por su forma de entender la viticultura en las parcelas que cultiva en la zona y por su buen hacer en bodega, extrayendo de cada racimo de uva toda la esencia de un territorio dominado por el paisaje de la vid. Vinya Alforí ha completado una interesante propuesta de vinos que resumen en cada botella la importancia de las orientaciones de sus parcelas, la edad de sus viñas y los métodos tradicionales de elaboración, que nos retrotraen a los vinos que ya elaboraban nuestros antepasados. Cada uno de sus seis vinos son la expresión auténtica de su entorno y del clima mediterráneo que caracteriza la región. Los tintos de la bodega se destacan por su elegancia y profundidad, mientras que los blancos ofrecen una frescura y complejidad aromática que deleitan a quien los prueba. Esta diversidad de matices y sabores es el resultado de un proceso de elaboración que combina métodos tradicionales con técnicas contemporáneas, respetando siempre la tierra y sus recursos.

El proyecto se asienta sobre una finca, Cal Peller, donde la firma cultiva cinco parcelas de uvas tintas de Monastrell de entre 25 y 60 años de edad y una parcela de Macabeo. La bodega se ubica en el centro de la finca, sobre una antigua bodega de 1948 (aunque a 100 metros ya se elaboraba vino hasta finales del siglo XIX en el ‘Cubet de Cal Peller’) donde se han respetado los antiguos espacios de vinificación y donde Vicente Francés busca condensar toda la esencia de sus viñedos.

Viñedos de Vinya Alforí, donde las vides crecen con dedicación en un entorno natural y soleado, dando vida a vinos de calidad / ED

Cada etapa en la producción de los vinos de Vinya Alforí refleja una dedicación absoluta a la calidad. La bodega se enfoca en el cultivo responsable y sostenible, asegurando que cada botella no solo sea una experiencia de sabor, sino también un homenaje a la tierra y al entorno natural que la rodea. Esta apuesta por la sostenibilidad, que equilibra tradición y respeto medioambiental, permite que cada copa cuente una historia de dedicación y de conexión con el territorio.

Vinya Alforí se convierte, así, en un objetivo esencial para los amantes del vino que buscan una experiencia completa y memorable. Su gama de vinos se abre con Vinya Alforí blanco (elaborado con uvas de Macabeo) y Vinya Alforí tinto (hecho con la variedad Monastrell, dos etiquetas que condensan la esencia de la finca Cal Peller. Por su parte, Negre es un vino blanco de Macabeo que tiene la peculiaridad de que el proceso de elaboración se realiza como si de un vino tinto se tratase, es decir, el mosto fermenta junto a sus hollejos lo que hace que el vino adquiera una personalidad especial.

El resto de la colección de vinos de Vinya Alforí están centrados en las uvas que nacen de parcelas muy concretas. Parcela Solana procede de una parcela con una extensión de tan solo 2,2 hectáreas de viñas viejas, de la variedad Monastrell, plantadas en el año 1957 y arraigadas en un suelo con muchas gravas y poca profundidad. Por su parte, Parcela Umbría es el fruto de una parcela situada en la parte más baja de la finca y menos soleada. Cuenta con una extensión de 1,73 hectáreas de viñas plantadas en 1985 de la variedad Monastrell, con un suelo franco-arenoso. El último de los vinos de la gama de esta bodega amparada por la DO Valencia es Cubet, blanco de Macabeo cuyas uvas proceden de una pequeña zona de la parcela más vetusta de la finca. Tiene una crianza de dieciocho meses en depósito de hormigón.

Interior de la bodega Vinya Alforí, donde los antiguos toneles de madera guardan el legado vinícola, / ED

