Requena, donde reside el corazón del cava valenciano

Pocos términos municipales españoles tienen la posibilidad de producir sus vinos al amparo de dos denominaciones de origen diferentes. Ese es el caso de Requena, agrupado dentro de los territorios de la DO Utiel-Requena e incluido como único municipio de toda la Comunitat Valenciana dentro del registro de zonas autorizadas de la DO Cava para elaborar espumosos de segunda fermentación en botella bajo el método tradicional.

Para lograr este hito, un grupo de empresarios locales tuvieron que dedicar tiempo y esfuerzo para que, tras un largo litigio jurídico, en la década de los años noventa el Consejo Regulador del Cava decidiese abrir sus fronteras (hasta entonces localizadas únicamente en Cataluña) e incluir otros territorios españoles.

Tres décadas después, la industria vinícola emplazada en Requena ha encontrado un filón en el mundo del cava. Con una superficie de viñedo en torno a las cuatro mil hectáreas (cerca de una cuarta parte de toda la superficie dedicada al cultivo de la vid en el municipio), las bodegas de Requena adscritas a la DO Cava mantienen un potencial de crecimiento que les ha llevado a una cifra de comercialización en el último ejercicio de alrededor de quince millones de botellas.

El colectivo afronta ahora el reto de valorizar Requena como capital del cava valenciano y optimizar la imagen de calidad de sus espumosos, ya que el Consejo Regulador de la DO Cava modificó en 2020 su pliego de condiciones creando nuevas figuras de calidad y completando el tránsito hacia la zonificación (se han creado cuatro zonas delimitadas dentro de la DO Cava: Cataluña, Rioja/Aragón, Extremadura y Requena) con el objetivo de que el consumidor tenga una información más clara y concisa sobre el origen del producto que está consumiendo.

La industria vinícola emplazada en Requena ha encontrado un filón en el mundo del cava. / C. R.

Aunque en un principio el Consejo Regulador de la DO Cava se negó a que esta zona valenciana adquiriese el nombre oficial de ‘Cava de Requena’, finalmente los tribunales dictaron sentencia en favor de los cavistas requenenses con una resolución histórica que tumbaba los argumentos del Consejo Regulador, que aludía a una posible confusión del consumidor entre ‘vinos de Utiel-Requena’ y ‘cava de Requena’. Esta sentencia, firme desde finales de 2023 ha hecho que por fin los cavas de Requena puedan utilizar esa palabra, Requena, en el contraetiquetado de sus botellas, habilitando nuevas herramientas para seguir trabajando en la diferenciación de sus elaboraciones, de forma genérica más frescas y con mayor capacidad de guarda gracias a la altitud de sus viñedos.

Un clima único para producir uvas de calidad

El particular clima de Requena es uno de los factores determinantes para que los bodegueros puedan jugar en la liga de los grandes cavas. Su alto contraste de temperaturas entre el día y la noche, los secos y cálidos veranos y el promedio pluviométrico anual inciden directamente en la calidad de la uva, cosechada con una acidez algo superior de si se vendimiaría para elaborar vinos tranquilos.

Ese particular clima permite potenciar también los cultivos ecológicos, ya que existe menos riesgo de plagas y enfermedades en el viñedo. En este sentido destaca el elevado porcentaje de viñedos cultivadas bajo pautas ecológicas en las últimas campañas, lo que ha permitido a los productores lanzar al mercado una línea de cavas ecológicos que están teniendo una magnífica acogida en el ámbito de la exportación.

Desde hace doce años se ha constituido una asociación que integran siete bodegas de Requena censadas en el registro del Consejo Regulador (Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Bodegas Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria y Unión Vinícola del Este). Juntas han desarrollado múltiples iniciativas para poner en valor sus cavas, Entre ellas la Feria del Cava Valenciano, que año tras año reúne en el marco del Mercado de Colón de Valencia a miles de consumidores que tienen la oportunidad de descubrir las nuevas cuvées de los cavistas requenenses.

El nombramiento del embajador del cava es otro de los momentos más importantes para el colectivo. Personalidades tan reconocidas como el expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el actor Joaquín Climent, la gastrónoma Cuchita Lluch, el expresidente de la CEV Salvador Navarro, la escritora Elvira Lindo, el chef Ricard Camarena, el ingeniero agrónomo José Vicente Guillem, el periodista y escritor Máximo Huerta, el presidente de FEHV Manuel Espinar, el periodista agrario César Lumbreras o la presidenta de CEV Valencia Eva Blasco figuran en el listado de embajadores que contribuyen a dar a conocer en todo el mundo las excelencias del cava elaborado en Requena.