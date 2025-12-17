Tres bodegas familiares que defienden la esencia del cava

En el corazón del Penedès, tres bodegas familiares reivindican la esencia del cava a través de elaboraciones precisas, crianzas largas y una filosofía que combina sostenibilidad y respeto por la viña. Alsina & Sardà, J. Fortuny Fàbregas y Torrens Moliner firman los tres espumosos que integran la nueva propuesta de Cavas Premium de Casa Gourmet: una selección exclusiva de seis botellas con un valor real de 100 €, disponible ahora por 49 €.

El lanzamiento reúne tres interpretaciones singulares del cava tradicional, elaboradas a partir de variedades autóctonas —macabeo, xarel·lo y parellada— y completadas con chardonnay en el caso de Bruno de Fortuny Fàbregas. Tres estilos distintos unidos por un mismo hilo conductor: la paciencia y la fidelidad a una tierra que ha hecho del burbujeo su lenguaje más elegante.

Tradición familiar y elegancia natural

El Alsina & Sardà Brut Nature Reserva 2022 es una de esas elaboraciones que explican por sí solas el prestigio del Penedès. La bodega, situada en El Pla del Penedès y con una larga trayectoria familiar, trabaja desde hace décadas bajo una filosofía de respeto absoluto por el ciclo natural de la vid. Su apuesta por la viticultura sostenible se refleja con nitidez en este brut nature de crianza prolongada de 36 meses que combina precisión enológica y autenticidad.

En nariz aparecen aromas de avellana, brioche y fruta de hueso madura, matizados por un sutil fondo tostado. En boca es envolvente, cremoso y fresco, con una burbuja fina que aporta dinamismo y un final largo de gran pureza. Su elegancia natural lo convierte en el acompañante ideal de mariscos, pescados blancos y aperitivos delicados, donde su equilibrio brilla con especial armonía.

Cava Brut Reserva Bruno 2019: el arte del tiempo

El Cava Brut Reserva Bruno 2019 es una de las expresiones más personales de la bodega J. Fortuny Fàbregas, elaborada en Banyeres del Penedès con un estilo que combina tradición, rigor agrícola y prácticas ecológicas y regenerativas. Procedente de viñas plantadas entre 1908 y 1985 y con una crianza mínima de 40 meses, este cava reivindica el valor del tiempo como ingrediente esencial.

Su perfil aromático es amplio y profundo: frutas escarchadas, membrillo, brioche y coco sobre un fondo balsámico que recuerda al anís y al tomillo. La burbuja es fina y persistente, y en boca ofrece una textura sedosa, volumen y una estructura impecable que sostiene su larga persistencia.

Es un cava gastronómico y complejo, perfecto para realzar arroces, pescados al horno o carnes blancas, donde su intensidad se expresa con elegancia.

Equilibrio, frescor y personalidad

El Torrens Moliner Particular Brut Nature 2023 sintetiza el espíritu del Alt Penedès desde Sant Sadurní d’Anoia, cuna del cava. La bodega, de fuerte arraigo familiar, trabaja con un enfoque artesanal que persigue la máxima expresión de cada variedad. Con un coupage dominado por el xarel·lo y una crianza superior a 20 meses, este brut nature reivindica la pureza y la frescura como pilares de su identidad.

En nariz destaca la fruta blanca madura —manzana, pera, melocotón— combinada con hierbas mediterráneas y un toque balsámico. En boca es seco, vibrante y preciso, con una burbuja fina que sostiene un final largo y armónico.

Su perfil limpio y contemporáneo lo convierte en un gran aliado de platos ligeros y de producto: pescado, sushi, verduras o queso fresco encuentran en él un acompañante fresco y equilibrado.

La selección Cavas Premium del Penedès reúne seis botellas —dos de cada elaboración— por solo 49 euros, un precio excepcional para un conjunto valorado en 100 euros. Una propuesta exclusiva para estas fiestas que permite brindar con cavas de origen familiar, elaborados con tiempo, precisión y la esencia genuina del Penedès.