La Mostra de Proava 2026 vuelve al antiguo cauce del Turia con lo mejor del vino y la gastronomía valenciana

El antiguo cauce del río Turia (entre los puentes de La Exposición y de Las Flores) vuelve a ser, un año más, escenario de los mejores productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana de la mano de Proava, que celebra en este emblemático recinto la trigésimo sexta edición de La Mostra, sin duda el mayor evento enogastronómico de la Comunitat Valenciana.

Durante cinco intensas jornadas, decenas de productores valencianos ofrecerán degustaciones de vinos, cavas, cervezas artesanas, licores, destilados, dulces, embutidos, aceites, quesos y otros productos agroalimentarios en un formato perfectamente consolidado que este año plantea dos ambientes diferentes para dar cabida a todo tipo de públicos.

Así, las sesiones matinales tendrán un formato más familiar y relajado e incluirá una densa programación paralela de presentaciones de productos, catas comentadas y sesiones de showcooking. En cambio, las sesiones en horario de tarde se presentan como una ocasión perfecta para disfrutar del tardeo en este arranque de la primavera, con un ambiente más festivo y desenfadado y una interesante propuesta musical, con charangas, tributos de pop-rock español y sesiones de DJ’s valencianos.

Como viene sucediendo desde hace más de tres décadas, La Mostra tiene como objetivo aumentar la visibilidad de los productores locales y fomentar la cultura gastronómica y enológica de la Comunitat Valenciana. Este año, además, el evento se presenta con novedades exclusivas, destacando la dedicación especial a Requena Ciudad del Vino 2026, con un espacio único para promocionar la cultura del vino de este municipio valenciano.

Las Cuevas de La Villa es uno de los principales reclamos de Requena. / LEV-EMV

La ciudad de Requena tendrá este año un especial protagonismo en La Mostra de Proava debido al reconocimiento que le ha otorgado este año la Asociación de Ciudades del Vino de España (Acevin) y que va a permitir dimensionar el potencial enoturístico de uno de los pocos términos municipales de España que pueden presumir de contar con dos denominaciones de origen diferentes (Utiel-Requena y Cava), además de tres titulaciones específicas de Vino de Pago, máximo nivel de protección otorgado por la Unión Europea a un territorio.

Tres ambientes, nueve sesiones

Para poder acceder al recinto de La Mostra que arranca hoy en València es imprescindible adquirir la pulsera de acceso al recinto (se puede hacer on-line o en las taquillas del certamen en función del aforo disponible). La cita de este año se plantea en nueve sesiones diferentes con distintos precios en función del horario.

Las jornadas matinales se han programado para el viernes, sábado y domingo, de 11 a 17 horas, y el lunes 13, de 11 a 20 horas (esta última especialmente dedicada a las familias, con actividades dirigidas a los más pequeños). Por su parte, las sesiones de tarde están disponibles para este jueves, viernes y el fin de semana, entre las 18 y las 21 horas. En todos los casos la entrada incluye la pulsera de acceso al recinto, cuatro consumiciones y una copa para las degustaciones.

Este mismo jueves, tras la inauguración oficial, se celebra una sesión dirigida exclusivamente a profesionales del sector agroalimentario, con espacios exclusivos de networking y una programación diseñada para fomentar la conexión entre productores, distribuidores y expertos del sector.

En referencia a la organización de La Mostra y las novedades implantadas este año, Lluís Eduard Romero, presidente de Proava, destacó hace unos días que «este es el evento de mayor nivel de promoción de productos de toda la Comunitat Valenciana y uno de los más importantes de España. Nos sentimos muy respaldados por la Generalitat Valenciana y nos gustaría poder tener más apoyo por parte del Ayuntamiento de València para seguir manteniendo vivo un certamen con una gran complejidad en su organización».

Respecto a los cambios en las sesiones durante estos cinco días, Romero señaló que «el año pasado nos dimos cuenta de que el tique para todo el día dejaba las mañanas con poca afluencia de gente y este año hemos optado por parar al mediodía. En esta edición se pueden comprar entradas de mañana y tarde».

Principales bodegas con presencia en La Mostra

A continuación, les enumeramos algunas de las principales bodegas que podrán encontrar los asistentes a La Mostra en la presente edición, así como algunas de las principales novedades que mostrarán al público durante el certamen:

Murviedro: apuesta por las cepas viejas con la gama Sericis

Viognier, Pinot Noir, Bobal, Monastrell y Merseguera componen la colección. / LEV-EMV

A punto de alcanzar sus primeros cien años de trayectoria, Bodegas Murviedro, compañía vitivinícola con sede en Requena perteneciente al grupo internacional Schenk Family Wine Estates, se presenta en esta nueva edición de La Mostra de Proava con una selección de sus mejores elaboraciones, con especial foco en la gama Sericis, una colección de cinco vinos monovarietales que se elaboran a partir de las uvas que producen algunas de las parcelas más antiguas de la zona.

Más información aquí.

Vicente Gandía: entre la singularidad, la innovación y los vinos de autor

Los Vicente Gandía Bobal proponen cinco interpretaciones de una misma uva. / LEV-EMV

Pocas bodegas de la Comunitat Valenciana pueden presumir de haber formado parte de la Mostra de Proava desde la primera edición del certamen. Una de ellas es Vicente Gandía, firma vitivinícola con más de 140 años de trayectoria que se ha consolidado como uno de los referentes del vino en la Comunitat Valenciana y una de las bodegas más destacadas de toda España.

Para la edición de este año, la compañía ha decidido acercar a los miles de visitantes que acudirán al antiguo cauce del río Turia una selección de sus principales colecciones de vinos, abarcando prácticamente toda la tipología de elaboraciones. Sin duda, el sello que más brillará en el stand es el ‘Vicente Gandía Bobal’, que incluye cinco referencias de tipo premium elaboradas con esta variedad autóctona del interior de la provincia de Valencia.

Más información aquí.

Cava de Requena: una cata única para descubrir las largas crianzas

Algunos de los cavas que se podán catar en la actividad. / LEV-EMV

Tradicionalmente, el cava ha estado presente desde hace años en La Mostra de Proava de la mano de alguna de las bodegas que producen este vino espumoso de segunda fermentación en botella. Este año, coincidiendo con la capitalidad de Requena como Ciudad Española del Vino, el colectivo de cavistas requenenses, agrupados en la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, dará un paso más ofreciendo una cata comentada en la que se descubrirán las bondades de seis referencias elaboradas por este colectivo de bodegueros.

Más información aquí.

Coviñas desembarca en La Mostra cargada de novedades

Los vinos Aula de Coviñas condensan en cada copa la esencia del Mediterráneo. / LEV-EMV

Coviñas volverá a ser, un año más, uno de los grandes reclamos para el público en La Mostra de Proava con un stand en el que ofrecerán una selección de sus vinos y cavas más reconocidos. La entidad de Requena, que gestiona las cosechas de más de tres mil familias y es la principal productora de vino embotellado de la DO Utiel-Requena, aprovechará su asistencia al certamen para presentar algunas novedades, como los nuevos Bellamarina; y seguir dando a conocer las bondades de una de sus líneas más innovadoras, la gama El Jugón, una gama de vinos de baja graduación alcohólica frescos y joviales perfectos para disfrutar de un tardeo primaveral en un contexto como el del evento que organiza Proava.

Más información aquí.

La Viña brillará en La Mostra con los ‘Venta del Puerto’

La gama Venta del Puerto incluye tres vinos y un AOVE. / LEV-EMV

El sello ‘Venta del Puerto’ es, probablemente, uno de los mejor valorados por los consumidores valencianos. Una elaboración intachable y una trayectoria al alcance de muy pocos vinos de la Comunitat Valenciana, sitúan a esta colección creada por Bodega La Viña en el podio de las mejores referencias a nivel nacional. Bodega La Viña, entidad integrada en la sección de vinos del grupo cooperativo Anecoop, aprovechará su presencia en La Mostra para promocionar una de sus colecciones de vinos, El Enhebro, una gama formada por dos referencias distintas, un blanco y un tinto, ambos elaborados a partir de variedades de uva autóctonas de la reconocida zona vitivinícola de Terres dels Alforins.

Más información aquí.

Bodegas Nodus traslada a València toda la esencia de la Finca ‘El Renegado’

Descaro, dos vermuts con un carácter único y vibrante. / LEV-EMV

Este año Bodegas Nodus llega a La Mostra poniendo el foco en la gama Chaval, una colección de vinos de alma joven y comprometidos con la creatividad que actualmente se compone de seis referencias, tres con el sello Chaval (blanco de Macabeo, rosado de Bobal y tinto de Bobal), uno con el sello Chavalote (un tinto de Tempranillo y Garnacha con un breve paso por barrica de roble) y dos con el sello En La Parra (que incluye un blanco de Chardonnay y Moscatel y un tinto de Bobal). Durante estos días, también se ofrecerán degustaciones de la colección Capellana, una línea de vinos de carácter frutal perfectos para disfrutar en cualquier momento de la que destaca particularmente su blanco de Macabeo.

Más información aquí.

Raíces Ibéricas: vinos elaborados con ‘pasión’

Detalle de uno de los espacios del Enoresort Finca Calderón. / lev

Para darle sabor a esta trigésimo sexta edición de La Mostra, Raíces Ibéricas acercará a su stand una selección de sus vinos más frescos y elegantes, entre ellos los de la gama Fuenteseca, un sello que reúne una colección de vinos que destacan por su carácter frutal, su notable intensidad aromática y su perfecto equilibrio en boca.

Junto a los Fuenteseca, los asistentes al evento también tendrán oportunidad de degustar la nueva añada de la gama Mariluna, una línea de vinos elaborados a partir de las parcelas más singulares de la zona y que se compone de un blanco de Verdejo y Macabeo, un rosado de Garnacha y Bobal y un tinto de Tempranillo y Bobal.

Noticias relacionadas

Más información aquí.