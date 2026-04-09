Bodegas Nodus traslada a València toda la esencia de la Finca ‘El Renegado’

Fundada por Adolfo De las Heras Marín en 1985, Bodegas Nodus es una de las firmas vitivinícolas valencianas más comprometidas con la sostenibilidad, la calidad y el respeto al entorno. En la actualidad, su hijo, Adolfo De las Heras Polo, dirige una bodega que se nutre de las más de quinientas hectáreas de la finca ‘El Renegado’, un paraíso para el viñedo con una metodología de trabajo basada en pautas ecológicas.

Este año Bodegas Nodus llega a La Mostra poniendo el foco en la gama Chaval, una colección de vinos de alma joven y comprometidos con la creatividad que actualmente se compone de seis referencias, tres con el sello Chaval (blanco de Macabeo, rosado de Bobal y tinto de Bobal), uno con el sello Chavalote (un tinto de Tempranillo y Garnacha con un breve paso por barrica de roble) y dos con el sello En La Parra (que incluye un blanco de Chardonnay y Moscatel y un tinto de Bobal). Durante estos días en el recinto de La Mostra de Proava también se ofrecerán degustaciones de la colección Capellana, una línea de vinos de carácter frutal perfectos para disfrutar en cualquier momento de la que destaca particularmente su blanco de Macabeo.

Otros de los productos que estarán presentes este año en el stand de Bodegas Nodus son sus vermuts, comercializados con la marca Descaro y presentados en dos versiones, blanco y tinto. Ambos nacen del compromiso de la bodega por crear bebidas aromatizadas a partir de vinos de la máxima calidad, en este caso un tinto de Bobal y un blanco de Macabeo. Su acertada combinación de botánicos le confieren frescura y personalidad y los hacen perfectos para disfrutar en el aperitivo o incluso a lo largo de una comida, como han dejado acreditado en diversos maridajes en algunos de los mejores restaurantes de Valencia.

‘Sustainable Wineries for Climate Protection’

La familia De las Heras propone también experiencias entorno al enoturismo con consciencia en ‘El Renegado’. Sus catas estelares y vendimias tradicionales permiten una conexión con la autenticidad de la viticultura sostenible, en un entorno que celebra cada elemento de la naturaleza.

Nodus ha sido la primera bodega de la Comunitat Valenciana en obtener el sello ‘Sustainable Wineries for Climate Protection’ con el que se consolida como un referente en sostenibilidad ambiental. Este distintivo subraya el éxito de la bodega en la reducción de la huella de carbono y en la implementación de prácticas que protegen nuestro clima.