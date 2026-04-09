Cava de Requena: una cata única para descubrir las largas crianzas

Tradicionalmente, el cava ha estado presente desde hace años en La Mostra de Proava de la mano de alguna de las bodegas que producen este vino espumoso de segunda fermentación en botella. Este año, coincidiendo con la capitalidad de Requena como Ciudad Española del Vino, el colectivo de cavistas requenenses, agrupados en la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, dará un paso más ofreciendo una cata comentada en la que se descubrirán las bondades de seis referencias elaboradas por este colectivo de bodegueros.

La actividad tendrá lugar este sábado 11 de abril en el escenario principal de La Mostra, donde se catarán una colección de cavas bajo el denominador común de las largas crianzas en rima. El Vega Medien Rosé de cavas Marevia, un brut rosé de Garnacha con diez meses de crianza en rima, será el encargado de abrir la cita. A continuación se degustará el Aula Reserva Brut Nature de Coviñas, seguido del Pago de Tharsys Millésime, un espumoso de segunda fermentación en botella con una crianza de dos años en botella.

La cata se completará con el Dominio de la Vega Cuvée Prestige, un Brut Nature Reserva de unos sesenta meses en rima;el Tantum Ergo Rose, brut nature hecho con uvas de Pinot Noir y con más de 20 meses de crianza; y el Eterno de Chozas Carrascal, un brut nature de edición limitada etiquetado como Gran Reserva y con más de cinco años de crianza.

Cavas de Requena

Con esta cata, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena pretende poner en valor entre el público valenciano los cavas elaborados en el término municipal de Requena, unos espumosos que se distinguen del resto de cavas españoles por la altitud de sus viñedos, con una media de 700 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud permite a la uva madurar de forma más equilibrada, con una acidez que posteriormente permite crianzas más largas sin perder frescura y vivacidad.

Fundada en 2013, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena es un colectivo formado por siete bodegas (Chozas Carrascal, Cavas Marevia, Dominio de la Vega, Bodegas Hispano+Suizas, Coviñas, Pago de Tharsys y Torre Oria) que tiene como objetivos defender los intereses del sector del cava y potenciar la promoción de éstos.