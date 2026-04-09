Coviñas desembarca en La Mostra cargada de novedades

Coviñas volverá a ser, un año más, uno de los grandes reclamos para el público en La Mostra de Proava con un stand en el que ofrecerán una selección de sus vinos y cavas más reconocidos. La entidad de Requena, que gestiona las cosechas de más de tres mil familias y es la principal productora de vino embotellado de la DO Utiel-Requena, aprovechará su asistencia al certamen para presentar algunas novedades, como los nuevos Bellamarina; y seguir dando a conocer las bondades de una de sus líneas más innovadoras, la gama El Jugón, una gama de vinos de baja graduación alcohólica frescos y joviales perfectos para disfrutar de un tardeo primaveral en un contexto como el del evento que organiza Proava.

Por supuesto no faltarán los Aula, una completa gama que cuenta con más de una decena de propuestas entre vinos y cavas;los Al Vent, con el novedoso blanc de noir de Bobal junto a los ya conocidos tintos de Merlot y Syrah y el blanco de Sauvignon Blanc;y la reconocida gama Veterum, un sello reservado para los vinos que se elaboran con uvas procedentes de los viñedos más viejos de la zona que cuenta con dos blancos (uno de Tardana y un orange wine de Macabeo) y dos tintos (ambos elaborados con uvas de Bobal, uno criado en barricas de roble y el otro en tinajas de barro).

Reconocida como Mejor Bodega Cooperativa del Mundo por parte de la empresa alemana organizadora de los más importantes concursos de vino a nivel mundial, la DWM Wine Trophy; Coviñas es un grupo vinícola nacido en Requena en 1965 que en la actualidad concentra algo más del cuarenta por cien del viñedo adscrito a la DO Utiel-Requena. Aunque la mayoría de sus vinos se basan en la variedad de uva autóctona Bobal, la bodega también cultiva otros varietales, con los que ha logrado completar una muy interesante colección de vinos y cavas avalados por múltiples reconocimientos internacionales.