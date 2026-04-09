Murviedro apuesta por las cepas viejas con la gama Sericis

A punto de alcanzar sus primeros cien años de trayectoria, Bodegas Murviedro, compañía vitivinícola con sede en Requena perteneciente al grupo internacional Schenk Family Wine Estates, se presenta en esta nueva edición de La Mostra de Proava con una selección de sus mejores elaboraciones, con especial foco en la gama Sericis, una colección de cinco vinos monovarietales que se elaboran a partir de las uvas que producen algunas de las parcelas más antiguas de la zona.

Inspirado en la riqueza textil de la seda, el diseño de Sericis ofrece una presentación más armónica y refinada, con los elementos característicos que han definido la marca hasta ahora. Los cinco vinos son una interesante aproximación a las variedades de uva que mejor se han adaptado a lo largo del tiempo en cada una de las zonas en las que Murviedro tiene presencia: Viognier, Merseguera, Pinot Noir, Monastrell y Bobal. Cinco propuestas que están llamadas a ser uno de los grandes reclamos de La Mostra, especialmente el rosado de Pinot Noir, un vino afrutado y fresco perfecto para disfrutar durante estos días.

Colección Estrella de Murviedro

En el espacio que Bodegas Murviedro habilitará en el recinto de la Mostra de Vins también se podrán descubrir los espumosos de la colección Estrella de Murviedro, una gama que agrupa vinos de aguja (elaborados bajo técnicas que permiten que parte del carbónico que el mosto desprende en la fermentación se integre en el vino para dotarle de burbujas naturales) y que incluye dos referencias. También se descorcharán botellas de sus cavas de mejor reputación: Arts de Luna Organic, cavas elaborados a partir de uvas cultivadas bajo pautas ecológicas. Por supuesto, Murviedro acercará a los visitantes otras de sus marcas más tradicionales, vinos que, en muchos casos, nos vienen acompañando desde hace décadas.