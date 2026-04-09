Raíces Ibéricas: vinos elaborados con ‘pasión’

Raíces Ibéricas sigue consolidando su propuesta enológica de Requena, con propuestas que definen a la perfección la esencia de un territorio en el que el vino y el viñedo lo son todo. Hace apenas unas semanas la bodega ha presentado la renovada colección de vinos ‘Pasión de Bobal’, que ahora presenta un nuevo etiquetado y que define el empeño de la bodega por apostar por el terroir, incidiendo en el concepto ‘roca madre’. Ahora, el sello ‘Pasión de Bobal’ se apoya en esta uva típica de Utiel-Requena para presentar tres referencias distintas: un blanco, un rosado y un tinto elaborados de manera exclusiva con uvas seleccionadas de las mejores parcelas que cultivan en la comarca.

Este año, la bodega seguirá dando visibilidad a su propuesta de enoturismo en Requena con el Enoresort Finca Calderón, un espacio único en la Comunitat Valenciana que incluye un coqueto y cómodo hotel rodeado de viñedos, un restaurante gourmet, un wine bar y diferentes estancias para realizar todo tipo de eventos y celebraciones.

Vinos frescos y elegantes

Para darle sabor a esta trigésimo sexta edición de La Mostra, Raíces Ibéricas acercará a su stand una selección de sus vinos más frescos y elegantes, entre ellos los de la gama Fuenteseca, un sello que reúne una colección de vinos que destacan por su carácter frutal, su notable intensidad aromática y su perfecto equilibrio en boca.

Junto a los Fuenteseca, los asistentes al evento también tendrán oportunidad de degustar la nueva añada de la gama Mariluna, una línea de vinos elaborados a partir de las parcelas más singulares de la zona y que se compone de un blanco de Verdejo y Macabeo, un rosado de Garnacha y Bobal y un tinto de Tempranillo y Bobal.