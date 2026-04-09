Requena: la ‘Ciudad Española del Vino’ con un patrimonio único

La ciudad de Requena tendrá este año un especial protagonismo en La Mostra de Proava que se celebra hasta el 13 de abril en el antiguo cauce del río Turia. El municipio valenciano ha sido reconocido este año con el título de ‘Ciudad Española del Vino’, reconocimiento que otorga la Asociación de Ciudades del Vino de España (Acevin) que va a permitir dimensionar el potencial enoturístico de uno de los pocos términos municipales de España que pueden presumir de contar con dos denominaciones de origen diferentes (Utiel-Requena y Cava), además de tres titulaciones específicas de Vino de Pago, máximo nivel de protección otorgado por la Unión Europea a un territorio.

El consistorio requenense contará en el recinto de La Mostra con un stand propio en el que ofrecerá información de todas sus propuestas en materia de turismo, con especial atención a sus espacios monumentales y museos, entre ellos la Torre del Homenaje, el Palacio del Cid, el Museo Municipal, los templos de San Nicolás y Santa María, el museo de arte contemporáneo Florencio de la Fuente o las Cuevas (un entramado de pasadizos subterráneos que recorren gran parte del subsuelo del barrio medieval y que a lo largo de la historia se han empleado tanto como almacén como recintos para elaborar vino).

Refuerzo de personal

Para permitir que la visita a Requena se convierta en una experiencia única, el equipo de gobierno del consistorio de la ciudad ha decidido reforzar la plantilla al servicio del área de turismo. Así, desde finales del pasado mes de febrero se han incorporado siete personas que van a permitir mantener abiertos de forma continuada los diferentes espacios turísticos de la ciudad, mejorando la atención a los visitantes y garantizando un servicio más completo durante todo el año. De este modo, se refuerza la apuesta municipal por el turismo, un sector estratégico para Requena que contribuye a dinamizar su economía, poner en valor el patrimonio histórico y cultural, y posicionando la ciudad como un destino atractivo para visitantes.

Ubicada al oeste de la provincia de Valencia, Requena cuenta con el término municipal más extenso de la Comunitat Valenciana. Además de su casco urbano, el municipio cuenta con 25 aldeas diseminadas por todo su territorio. El sector vitivinícola es su principal motor económico, con miles de hectáreas de viñedo y decenas de bodegas. Además de sus reconocidos vinos y embutidos, desde hace más de cuatro décadas los cavas han sido estandarte de una ciudad con una tradición vitivinícola que se remonta a más de 2.500 años, en la época de los íberos, según atestiguan los hallazgos del yacimiento de Las Pilillas, considerado como el centro productor de vino más antiguo de España y declarado Bien de Interés Cultural.

Este año, en el stand de Requena en La Mostra, puede comenzar el viaje que te lleve al origen del vino.