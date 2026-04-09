Vicente Gandía: entre la singularidad, la innovación y los vinos de autor

Pocas bodegas de la Comunitat Valenciana pueden presumir de haber formado parte de la aventura de la Mostra de Proava desde que en 1987 su creador, Eduardo Mestres, organizase la primera edición del certamen. Una de ellas es Vicente Gandía, firma vitivinícola con más de 140 años de trayectoria que se ha consolidado como uno de los referentes del vino en la Comunitat Valenciana y una de las bodegas más destacadas de toda España.

Para la edición de este año, la compañía ha decidido acercar a los miles de visitantes que acudirán al antiguo cauce del río Turia una selección de sus principales colecciones de vinos, abarcando prácticamente toda la tipología de elaboraciones. Sin duda, el sello que más brillará en el stand de Vicente Gandía es el que incluye todas las versiones posibles de la variedad de uva Bobal. Se trata de ‘Vicente Gandía Bobal’, un sello que incluye cinco referencias de tipo premium, todas con el denominador común de estar elaboradas con esta variedad autóctona del interior de la provincia de Valencia. La gama cuenta con un espumoso elaborado bajo el método champenoise de segunda fermentación en botella y con la técnica de ‘Blanc de Noir’, mediante la que se consigue un vino blanco a partir de uvas tintas.

Extraordinaria calidad de vinos

Con esa misma técnica se elabora el Bobal Blanco, que, junto al Bobal Tinto, fueron los dos vinos que abrieron esta colección, que también incluye un rosado y un rosado dulce. Su elegante presentación y la extraordinaria calidad de cada uno de los vinos, convierten a este sello en uno de los buques insignia de la bodega junto a Ceramic, sello que cuenta con tres vinos diferentes que tienen como principal diferenciación que se afinan en tinajas de barro. La gama cuenta con un rosado y un tinto (ambos elaborados con uvas de la variedad Monastrell) y un blanco de Sauvignon Blanc, este último premiado hace apenas unos días como el mejor vino del Concurso Oficial de Vinos de la Comunitat Valenciana que organiza Proava, donde ha recibido la máxima distinción, el ‘Gran Oro Proava’.

Visitar el stand de Vicente Gandía durante estos cinco intensos días de La Mostra permitirá degustar las últimas añadas de estos vinos, pero también conocer otras de las propuestas que elabora la firma en sus instalaciones de Chiva y Utiel, entre ellas las de la marca El Miracle, los frescos y frutales Sandara (con sus versiones blanco, rosado y Sandara Spritz) o el novedoso Con un Par Maracuyá, una de las propuestas más refrescantes de Vicente Gandía para la época estival.

Siempre atentos a las últimas tendencias de consumo, Bodegas Vicente Gandía aprovechará su presencia en la cita valenciana para dar a conocer otra de sus líneas de elaboración, en este caso dentro del segmento de los vinos sin alcohol. Así, el amplio stand de la compañía servirá de escaparate para presentar el nuevo Nebla 0,0 sin alcohol, un blanco elaborado a partir de uvas de la variedad Chardonnay que está sorprendiendo en todas las ferias y eventos a los que asiste la bodega.