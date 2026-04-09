La Viña brilla en La Mostra con los ‘Venta del Puerto’

El sello ‘Venta del Puerto’ es, probablemente, uno de los mejor valorados por los consumidores valencianos. Una elaboración intachable y una trayectoria al alcance de muy pocos vinos de la Comunitat Valenciana, sitúan a esta colección creada por Bodega La Viña en el podio de las mejores referencias a nivel nacional.

La XXXVI Mostra de Proava que arranca hoy en València será el marco perfecto para que los amantes del vino vuelvan a reencontrarse, un año más, con una trilogía que se distingue por un minucioso proceso de producción. La bodega, con sede en La Font de la Figuera, recurre a sus parcelas más singulares. En el caso de los dos tintos (Nº 12 y Nº 18) nacen a partir del coupage de cuatro varietales diferentes:Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot. La diferencia entre ambos radica en el proceso de crianza. El Nº 12 madura en barricas de roble americano, lo que le aporta notas más torrefactas y matices de cacao y chocolate;mientras que el Nº 18 tiene una crianza en barrica de roble francés de dieciocho meses, lo que incide en un perfil aromático más especiado, con recuerdos ahumados y de café.

Por lo que respecta al blanco, es un vino de corte gastronómico, perfecto para disfrutar con platos típicos del mediterráneo. Está hecho con uvas de Chardonnay, Malvasía y Viognier y se cría parcialmente en barricas de roble americano sobre sus propias lías durante cinco meses, lo que le aporta mayor volumen y estructura.

Variedades de uva autóctona

Bodega La Viña, entidad integrada en la sección de vinos del grupo cooperativo Anecoop, aprovechará su presencia en La Mostra para promocionar otra de sus colecciones de vinos, El Enhebro, una gama formada por dos referencias distintas, un blanco y un tinto, ambos elaborados a partir de variedades de uva autóctonas de la reconocida zona vitivinícola de Terres dels Alforins.

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El blanco, fresco y equilibrado, está hecho con uvas de Verdil y Merseguera a partes iguales; mientras que el tinto, elegante y floral, se elabora con uvas seleccionadas de Monastrell y Garnacha Tintorera. Sin duda, dos vinos perfectos para brindar en La Mostra y descubrir todo el potencial de las uvas típicas de Terres dels Alforins.