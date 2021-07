El levantador de pesas español Andrés Mata considera que en la halterofilia "sigue habiendo muchos tramposos" y anticipó para su deporte "un futuro muy negro" en cuanto a su permanencia en los Juegos Olímpicos.

"Me parece que aún no se ha hecho lo suficiente y se va a notar. Ojalá me equivoque", dijo en una conferencia de prensa en Tokio, junto a sus compañeros David Sánchez y Marcos Ruiz.

"Sigo viendo participaciones de equipos que históricamente han sido sancionados y que viene con los mismos entrenadores, los mismo equipos técnicos. Me parece poco probable que hayan cambiado el método de trabajo, es inverosímil", indicó.

"Y siguen consiguiendo resultados increíbles", destacó el medallista europeo, que competirá el sábado en los 81 kilos.

Mata mostró también su opinión sobre la participación en Tokio de la transexual Laurel Hubbard en la categoría de +87 kilos.

"Supongo que los médicos lo habrán evaluado, yo doy mi opinión, pero no me parece lo más justo en un deporte en el que la fuerza es tan importante", afirmó.

"Es un agravio, una situación desafortunada que desgraciadamente vamos a tener que vivir", dijo. Mata explicó que "la ganancia muscular" que esa levantadora acumuló cuando competía como hombre puede darle ahora una ventaja injusta.

David Sánchez recordó que Hubbard "tiene 43 años" y aseguró que "sería muy difícil que una mujer con esa edad lograse las marcas que ella está haciendo".

Marcos Ruiz se mostró más reservado y expresó su confianza en que "los médicos lo tengan controlado y todo esté regulado".

"Me gustaría saber mejor lo que opinan las chicas, que son las implicadas", dijo.

Los tres levantadores se mostraron orgullosos de compartir equipo con Lydia Valentín, ganadora ya de tres medallas olímpicas y a la que ven en estos Juegos "disfrutando como nunca".

"Es muy profesional, pero se lo está pasando muy bien, que es lo esencial", comentó Mata.

Ruiz recordó que Valentín "no pesa 87 kilos ni de lejos", la categoría en la que va a competir, pero añadió que les ocurre igual a muchos competidores por lo que no hay que descartar una cuarta medalla para la española.

Marcos Ruiz competirá en +109 kilos el 4 de agosto y David Sánchez en -73 el 28 de julio.