El español Pablo Carreño logró la medalla de bronce tras vencer al serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número uno, en el partido por el tercer puesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Parque de Tenis de Ariake, en tres sets, por 6-4 y 6-7 (6) y 6-3.

El tenista asturiano terminó su duelo ante el serbio exhausto, pero rebosante de alegría: "Creo que es el mayor logro de mi vida". El de Gijón aseguraba que tras la derrota del viernes, ante el ruso Karen Khachánov reconoce que ha sentido "todo el cariño y el apoyo de la gente y tenía que darlo todo otra vez."

El choque fue un duelo de titanes de casi tres horas, y con un desenlace épico. Carreño subió al podio en la sexta pelota de partido frente a un Djokovic desquiciado, extenuado y rumiante aún de la pérdida de ser el primer tenista de la historia en lograr el 'Golden Grand Slam', un hito con el que adornar los 20 'grandes' títulos de su currículo.

Pero, en el segundo set, el serbio logró igualar el partido. "Después de perder el segundo set, casi todo el mundo pensaba que esto estaba hecho, pero he conseguido rehacerme y creo que ha sido gracias a toda España", afirmó un Carreño emocionado.

"Me habéis animado y apoyado y la sensación que he tenido esta semana es algo increíble. Es un bronce, no he podido dar más, pero lo he dado todo. Espero que haya servido para recompensar todo el cariño que he sentido", dijo el asturiano.

El bronce de Pablo Carreño es la quinta medalla de la delegación española en Tokyo 2020, después del oro del equipo mixto de foso olímpico integrado por Alberto Fernández y Fátima Gálvez, las platas de la taekwondista Adriana Cerezo y la kayakista Maialen Chourraut, y el bronce del 'biker' David Valero.