La nadadora catalana Nuria Marquès ha dado este miércoles la vigesimoctava medalla a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras conquistar el bronce en la final de los 200 metros estilos de la clase SM9 (discapacidad física).

Relacionadas Nuria Marquès gana la medalla de plata en los 100 espalda en la clase S9

La barcelonesa, de 22 años, ha sumado su segunda medalla en la cita tras la plata lograda en los 100 espalda S9 en una final donde siempre ha estado en las posiciones de podio, y en la que Sarai Gascón ha sido cuarta.

"Qué más puedo pedir"

La nadadora española Nuria Marquès reconoció que había "preparado" la prueba del 200 metros estilos SB9 y que estaba muy "contenta" por ganar este miércoles el bronce y tener ya dos medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. "Ha sido una final difícil, era una prueba que había preparado y ha salido muy bien. Lo he dado todo, he luchado hasta el final y no me puedo ir más contenta con dos medallas de momento, qué más puedo pedir. Ahora afronto el relevo con muchas ganas y a ver qué sacamos con este 'equipazo'", señaló Marquès tras recoger su presea.

La catalana recalcó que ya lleva desde Río de Janeiro "con muchos campeonatos detrás con muy buenos resultados". "Como deportista de alto rendimiento siempre queremos estar al máximo nivel, para eso trabajamos, y yo voy a seguir trabajando al máximo y afrontando cada competición como si fuese la última y con más ganas de dar más", indicó. "Ahora después tocará relajarse y aprovechar las vacaciones porque tan importante es trabajar como el descanso. Este ciclo será relativamente corto y estoy con muchas ganas e ilusión, y a tope con lo que queda", añadió la cuádruple medallista paralímpica.

Marquès también se refirió a la sana competitividad existente en la cita, reflejados en los abrazos entre las rivales. "Son momentos muy bonitos que nunca se olvidan, son momentos muy intensos y que compartes con estas chicas que las ves prácticamente una vez al año. Coges una confianza y una relación única que tampoco puedes vivir con mucha gente y es maravilloso compartir un momento tan especial", celebró.