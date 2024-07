Nadal vuelve a entrenarse con Alcaraz a un día de su debut olímpico

El pesimismo de anoche es el optimismo de este viernes. Sin lanzar aún las campanas al vuelo, por lo que pueda pasar, los planes olímpicos de Rafa Nadal siguen a esta hora en pie. En el día previo a su debut en el torneo de dobles, el tenista balear se ha entrenado en la pista central de Roland Garros durante una hora, junto a su compañero Carlos Alcaraz.

Lo ha hecho, eso sí, con un llamativo vendaje en su muslo derecho, indicativo evidente de que los problemas musculares que le invitaron a cancelar su preparación del jueves siguen presentes. Con algo de retraso respecto a la planificación prevista, Nadal y Alcaraz se han entrenado en la pista Philippe Chatrier junto a la otra pareja española en el dobles masculino, la formada por Marcel Granollers y el bronce individual en Tokio Pablo Carreño.

Alcaraz y Nadal debutan este sábado

Si no median contratiempos, los dos grandes referentes del tenis español debutarán en primera ronda frente a los argentinos González y Molteni el sábado a las 19.00 horas, en la pista central. Nadal solo disputará ese partido el sábado, dado que su estreno en el cuadro individual tendrá lugar el domingo ante el húngaro Fucsovics (83º del mundo). Alcaraz sí se estrena el sábado, hacia las 13.30 horas, contra el libanés Habib.

Djokovic: "Un duelo con Nadal en segunda ronda será excitante" / Efe

En el caso de que Nadal superara a su rival y Djokovic hiciera lo propio el sábado frente al australiano Matthew Ebden, ambos se cruzarían el lunes o el martes en un duelo estelar de segunda ronda, uno de los potenciales grandes eventos de estos Juegos Olímpicos por el simbolismo histórico que lleva aparejado.

Todo queda a expensas, no obstante, de su estado físico, más aún tras las declaraciones de su entrenador Carlos Moyá el jueves en RNE. "Ha sufrido un pequeño contratiempo y lo que procedía era descansar. No puedo asegurar nada, hay que esperar. No hay ninguna decisión tomada de que no vaya a jugar", explicó Moyá sobre la cancelación de su entrenamiento con el vigente campeón olímpico individual, el alemán Alexander Zverev.