El sueño de contrarreloj de Mireia Benito y Oier Lazkano por las calles de París

Los sueños se cumplen. Los de Mireia Benito y Oier Lazkano serán este sábado recorrer con sus bicicletas de contrarreloj las calles de París, de una capital francesa que este año quedó huérfana de Tour porque la ciudad se iba a convertir en el escenario de los Juegos.

Desde la llanura de los Inválidos hasta el puente de Alejandro III, Benito y Lazkano tendrán 32 kilómetros para disfrutar, para sentir el cariño del público y para estrenarse como ciclistas olímpicos españoles. Las medallas, ellos lo saben, son una reliquia demasiado cara y hasta los diplomas se guardan como oro en paño, porque la lista de favoritos, encabezada por Remco Evenepoel, en categoría masculina, y con dos mujeres fuera de serie como son Demi Vollering y Lotte Kopecky, es tan ilustre que pone cualquier empeño en un muro inalcanzable, en una especie de Tourmalet simbólico en la plaza de la Bastilla, por donde pasará la contrarreloj.

Un anhelo desde la Volta

Benito hace casi dos meses ya vivía en la Volta a Catalunya el anhelo de los Juegos, aunque antes se tenía que convertir por segunda vez en campeona de España de la especialidad. Ella es de las pocas que corre en un equipo extranjero de la máxima categoría femenina, en el AG Insurance, la versión femenina del Soudal de Evenepoel y Mikel Landa. El año pasado se le esfumaron las ilusiones del Tour en la primera etapa cuando sufrió una caída que la apartó de la carrera. En la Vuelta anduvo escapada casi cada día y se ganó el super premio de combativa de la prueba.

Perfil contrarreloj olímpica. / PARÍS 2024

Y es la que se desvive por el ciclismo mientras en las horas libres que le permitía la bici se licenciaba en biotecnología y hasta obtenía los masters de biología molecular, biomedicina y didáctica de las ciencias. Esta catalana de Sant Llorenç del Penedès, de 27 años, es la ciclista española con mayor proyección en este momento. “He llevado el cuerpo al límite y he entrenado en altura por lo que la motivación por los Juegos es máxima”, afirma en declaraciones a la Federación Española de Ciclismo.

El toque del Tour

Lazkano tiene a favor el toque mágico que dan tres semanas de Tour. Fue uno de los corredores más impulsivos de un combativo Movistar, pero como el resto de los esforzados que corrieron el Tour sucumbió en las fugas en cuanto le entró el hambre y la sed de victoria a Tadej Pogacar. “Los Juegos son una oportunidad única a nivel profesional y la ilusión de toda la vida”.

Este alavés de Vitoria, de 24 años, acude a la prueba de contrarreloj tras la renuncia de Juan Ayuso -con él había una remota esperanza de medalla- por culpa del covid que lo obligó a retirarse del Tour. Ayuso, sin embargo, sí estará el día 3 en la prueba de ruta, mientras sigue deshojando la margarita para ver si se apunta luego a la Vuelta.

Mireia Benito y Oier Lazkano, con el seleccionador Pascual Momparler, en el centro, y el resto de personal olímpico del equipo ciclista. / RFEC

Las mujeres partirán a las 14,30 horas y los hombres lo harán dos horas después. El duelo por el oro masculino parece cosa de dos; de Evenepoel y de Filippo Ganna, aunque el paso por el Tour juega a favor del corredor belga. Habrá que estar pendientes de que Joshua Tarling no de la sorpresa, o por lo menos luche por el bronce, una medalla que también se quieren colgar, entre otros, el belga Wout van Aert y el suizo Stefan Küng.

Vollering, de salida, no se apunta como la máxima favorita al oro, pero si la mejor ciclista del mundo se coloca un dorsal a la espalda siempre hay que anotar su nombre con buena letra. La batalla urbana por las medallas incluye a la flamenca Kopecky (no se descarta un doblete belga), a la estadounidense Chloe Dygert y a la italiana y reciente ganadora del Giro Elisa Longo Borghini. Así que Benito y Lazkano pueden competir este sábado cantando aquello de que una calle de París no es tan sólo oro lo que allí perdí sino una apuesta al corazón.