Sorribes tras conseguir el bronce: "Esta medalla es el sueño de toda una vida"

HISTORIA PARA EL DEPORTE CASTELLONENSE. Sí, en mayúsculas, porque no se puede escribir de otra forma. Sara Sorribes acaba de convertirse en la primera mujer de Castellón que consigue una medalla olímpica. La tenista de la Vall d'Uixó lo ha hecho tras vencer junto a su compañera Cristina Bucsa a las checas Karolina Muchova y Linda Noskova (6-2 y 6-2).

La pareja española ha firmado un partido para enmarcar y se han impuesto en el marcador con una gran solvencia, firmando golpes para el recuerdo. Sorribes ha demostrado durante el partido su gran derecha lanzando golpes ganadores desde el fondo de la pista. Y ello se ha complementado con la gran actuación de Bucsa en la red, siempre muy atenta.

El primer primer set, 6-2 lo han dominado de principio a fin, pues en el primer juega ha roto el saque de sus rivales y ello les ha dado tanta confianza, que luego practicamente se han paseado sobre la pista Philippe Chatrier, que tantas veces a visto ganar a un jugador español.. En el segundo set, tras un claro 3-0 a favor de la pareja española, tras romper dos veces el saque, las checas se han rehecho 3-2, pero de nuevo Sara y Cristina han vuelto a ofrecer su mejor tenis para endosarles otro 6-2.

Declaraciones

Tras el partido, Sorribes ha asegurado que ha cumplido "un sueño" que va "mucho más allá de lo esperado" porque su ambición desde niña era "simplemente ser tenista". "Recuerdo que en 2014 decía que lo único que quería era ser tenista, vivir de ello, disfrutar de mi pasión y lo he conseguido. Mi carrera ha sido mejor de lo que hubiese soñado (...) Esta medalla es el sueño de toda una vida", afirmó .

A sus 27 años, la castellonense se emocionó al recordar aquellos años y verse ahora en el tercer escalón del podio de los Juegos de París, tras haber conquistado la medalla en un escenario tan especial para el deporte español como la pista central de Roland Garros.

"No voy a jugar el próximo torneo en Cincinnati, quiero saborear este momento en mi casa, con mi familia. Quiero estar un día entero con la medalla, voy a dormir con ella colgada. El tenis puede esperar", afirmó la española.

Quintas españolas que se cuelgan una medalla en dobles femeninos, Sorribes y Bucsa no ocultaron la emoción que supone inscribirse en la línea abierta por Conchita Martínez y Arantxa Sáncez Vicario.

Superagradecida

"Me parece algo alucinante, estar ahí, en la línea del éxito del tenis femenino español. Yo me considero una niña que le gusta el tenis, que ha ido haciendo camino, una privilegiada por poder competir en lo que le gusta, disfrutar de que estoy sana y feliz. Ganar esta medalla en el momento en el que estoy me hace estar superagradecida, llevo todo el rato con la piel de gallina", indicó.

La castellonense aseguró que han sido muchas las emociones del día, pero destacó lo que sintió cuando vio en la pista a Pau Gasol: "Me ha hecho una ilusión espectacular, tengo ganas de darle un abrazo".

La castellonense, que también ha competido en la cita olímpica tanto en el cuadro individual como en el dobles mixtos, cumple el sueño de subir a un podio olímpico. Enhorabuena Sara.