El nadador español Nicolás García ha finalizado en la octava posición en la final de este viernes de los 200 metros espalda de la natación de los Juegos Olímpicos de Tokio en la que se ha impuesto el ruso Evgeny Rylov.

El joven nadador madrileño, de 19 años, no pudo estar en los puestos delantero de la final y siempre estuvo muy rezagado durante toda la prueba, donde no se le vio con la soltura de los días anteriores, acusando quizá algo de cansancio y los nervios de su primera final olímpica. De hecho, García se había clasificado con el quinto mejor registro de los ocho finalistas, gracias a un registro de 1.56.35, mejorando en más de un segundo el de las series (1.57.62), pero en esta ocasión no pudo mantener su progresión y finalizó con un tiempo de 1:59.06.

El nadador español no salió excesivamente bien, pero de todos modos al pasado por el primer hectómetro marchaba en una óptima sexta posición y cerca de la quinta. Sin embargo, en los últimos cien metros no tuvo la frescura necesaria y fue perdiendo posiciones hasta acabar octavo y con el valioso premio de un diploma olímpico de cara a un futuro que parece prometedor.

En cuanto a la pelea por las medallas, el oro fue para el ruso Evgeny Rylov, que firmó el doblete con los 100 espalda tras dominar de principio a fin la final e imponerse con un crono de 1:53.27, nuevo récord olímpico, por delante del estadounidense Ryan Murphy y el británico Luke Greenbank.