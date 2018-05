Por una ley de participación institucional más plural

Desde la USO consideramos que la Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, debería ser más abierta, más inclusiva, más pluralista, para que el pluralismo existente en la sociedad valenciana y en el mundo del trabajo, se vea reflejado en la participación institucional de los sindicatos.

Si en Les Corts, la voz del pueblo valenciano se oye a través de 5 expresiones políticas diferentes, que son la expresión de su pluralismo político, lo lógico es que también el pluralismo sindical existente, tenga su proyección en el ámbito de la participación institucional, y se vea reconocida esa participación a los sindicatos con notoria implantación y representatividad.

Si una de las finalidades de la participación institucional consiste en que el Gobierno conozca mejor los problemas que pueden suscitar sus iniciativas legislativas y gubernamentales, mejor las conocerá si participan en ella un mayor número de sindicatos, que garanticen mejor el reflejo de la diversidad y pluralidad sindical. El gobierno valenciano sacará más conclusiones si escucha a 7 voces, que si escucha solo a 2.

En los países occidentales de nuestro entorno (Francia, Italia), son un elenco de más de 5 organizaciones las que tienen ese reconocimiento legal para la participación institucional y consultas con los Gobiernos, desde la supermayoritaria CGT a la minúscula CFDT, y todas ellas son llamadas a consultas con los gobiernos.

Creemos firmemente, como un bien para la colectividad, que en la participación institucional, además de las organizaciones sindicales más representativas, participen también las suficientemente representativas, porque enriquecerán más y mejor, esa participación institucional, todo ello desde la perspectiva del interés general.

La categoría de organizaciones sindicales suficientemente representativas, como categoría propia y diferenciada, fue acuñada tempranamente por dos sentencias del Tribunal Constitucional, precisamente para permitir una mayor participación de otros sindicatos distintos de los más representativos, en órganos de la Administración.

Con anterioridad, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia nº 184/1987, ya le reconoció a ANPE, su derecho a la participación institucional en el Consejo General de MUFACE, en lo que fue sin dura una sentencia pionera, porque muy prematuramente abría el abanico de la participación institucional a otros sindicatos distintos de los más representativos.

Propugnamos pues, que las organizaciones sindicales suficientemente representativas, en su condición de sindicatos de amplia base social y con suficiente implantación, participen también en la llamada participación institucional, porque con su cosmovisión global del mundo del trabajo, podrán realizar aportaciones en todos los campos de la actividad laboral, económica y productiva, y se alcanzarán mejor los objetivos de la participación institucional.

Hay que aclarar que, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, no impone a las CCAA el que la participación institucional esté circunscrita exclusivamente a los sindicatos más representativos, porque el Tribunal Constitucional, en dos sentencias, la n° 95/1996 y la nº 140/1990, de 20 de septiembre, establece que la LOLS: "?..no impide que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias de organización, integren además en sus propios órganos a otros sindicatos que no tengan esa consideración legal ".

Por consiguiente, Les Corts tienen plena capacidad jurídica para legislar en esta materia, e incluir también a los sindicatos suficientemente representativos, como actores de la participación institucional.

CCOO y UGT sostienen que sindicatos con el 2 % de representatividad no pueden ser tenidos en cuenta en la participación institucional, porque les falta tamaño, como si la justeza y calidad de las opiniones viniera determinada por el tamaño de quién las emite. Semejante argumentación nos lleva a la aberración de admitir que un ciudadano con 2 mts de altura, tiene mejores y más elaboradas opiniones que otro de tan solo 1,5 mts.

Asimismo, CCOO y UGT sostienen que no debe abrirse la participación institucional a mas sindicatos, por razones de eficacia, cuando precisamente la eficacia es el mejor argumento a favor de ampliar la participación institucional a mas sindicatos, porque el Gobierno dispondrá de más diversas opiniones, más visiones distintas, y las dificultades y problemas que no han visto unos, los detectaran otros, y así se compone un cuadro más completo de la realidad.