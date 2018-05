El Camp de Túria, pal de paller de Zaplana

Durant vora set anys va manejar amb mà de ferro les regnes del govern de la Generalitat. En aquells temps va visitar un bon grapat de municipis valencians, entre ells els del Camp de Túria. Qualsevol excusa era suficient per vindre-se'n. Per inaugurar un immoble finançat pel Consell, per posar la primera pedra en l'inici d'unes obres, per retre una visita a un alcalde de la comarca, per presentar un projecte pagat pel govern autonòmic o simplement per conèixer els pobles on el seu partit -el Partit Popular- obtenia unes majories absolutes incontestables. La pràctica totalitat dels pobles de grandària mitjana, llevat de l'Eliana, estaven en mans populars. El PP era el gran protagonista de la vida política mentre que l'oposició mirava de fiscalitzar la gestió als ajuntaments amb escàs èxit i sempre amb l'espasa de Dàmocles al bescoll que es traduïen en un ventall d'inconvenients diaris: amenaces als seus regidors, pressions sobre els familiars, burles, menysteniment o, fins i tot, impossibilitat per accedir a una bona part de la documentació oficial a què estaven obligats.

Nascut i veí d'esta comarca és un dels seus fidels col·laboradors i home de confiança: Serafín Castellano, alcalde de Benissanó durant huit anys i nomenat com a conseller de Justícia i Administracions Públiques en juliol de 1999 fins que en va ixir en 2015 esquitxat pels casos de corrupció que han afectat el Partit Popular. Dedicat avui dia a l'advocacia, el seu declivi ha estat paral·lel al que han seguit uns quants dirigents del partit. Dels capitostos d'aquella època pocs en queden en actiu o en primera línia de foc en esta comarca, els pocs que queden comencen a enfilar el mateix camí.

Les visites de Zaplana al Camp de Túria no passaven desapercebudes per a ningú. L'austeritat no n'era, precisament, el seu tret diferenciador. Ans al contrari, li agradava deixar la seua empremta allà por on passava. A bord d'un cotxe de gamma alta, era rebut pertot arreu amb signes d'admiració i aires de grandesa. Per això, s'envoltava d'una cohort immensa d'assessors, d'afalagadors, de súbdits del partit i, especialment, de personatges que sempre li reien les gràcies o sempre hi eren a l'aguait per atendre qualsevol petició del president. El pas per qualsevol contrada era seguit al minut per tots. Es mobilitzaven des dels menuts, fins els majors, tot passant per estudiants o, per descomptat, les professions liberals. Ningú no en quedava al marge.

Recorde especialment la visita que va fer a la Pobla de Vallbona per inaugurar les obres de la Casa de Cultura, finançades per la Generalitat després de perllongar-se vora deu anys i amb un cost econòmic superior al previst inicialment, cosa que amb el pas del temps s'entén ara millor. Més de 1.500 habitants de la Pobla hi van anar per vore Zaplana i el seu seguici oficial: Camps com a conseller d'Educació, quan encara tenien relació, i Manolo Tarancón com a president de la diputació de València. D'aquella inauguració encara en patim avui dia les conseqüències caòtiques com a herència: una sala de cinema que impedeix vore còmodament una pel·lícula perquè el sòl no té quasi inclinació i un escenari insuficient per albergar esdeveniments multitudinaris. El seu llegat és allargat, malauradament i passats els anys, en bona part del Camp de Túria.